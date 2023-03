¿Hay división de las plataformas de domicilios por la reforma laboral? El CEO de ‘Tu orden’ dice que le “encanta” el proyecto

En Colombia hay polémica sobre el manejo que tendrían que tener compañías que se encargan de prestar servicios a través de plataformas. Nada más, en los últimos días, el centro de la discusión tuvo lugar cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un sablazo a los directivos de Rappi, luego de las marchas de los rappitenderos (repartidores de domicilios de la compañía): “la marcha fue ordenada por el “patrón”, pidiéndole a los rappitenderos salir a las calle”, manifestó el presidente Petro.

Presidente Gustavo Petro atacó a los trabajadores de Rappi que protestaron contra su reforma laboral: “Marchan por orden de su patrón”. - Foto: Foto SEMANA y foto de Presidencia

“Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo”, dice el trino de Petro. Y continuó con el mensaje: “Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que sí quedaban libres iban a morir de hambre”.

A lo que la compañía respondió rápidamente por la misma red social: “Señor presidente @petrogustavo. Compartimos su propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores. Queremos contarle nuestras propuestas para que la reforma laboral reconozca al trabajador digital y garantice su protección social. Permítanos comentárselas y construir juntos”.

Sin embargo, hace pocas horas, el Ministerio de Trabajo indicó que el CEO de otra plataforma de reparto de domicilio sí está de acuerdo con el proyecto que ya fue radicado en el Congreso de la República.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se reunió con Gabriel Calderón, presidente de la plataforma de reparto ‘Tu Orden’, la segunda más importante del país luego de Rappi.

Para Calderón, quien está en el mercado de los domicilios desde hace más de 20 años, la formalización laboral de sus trabajadores y trabajadoras es crucial para mantener la estabilidad del empleo y generar productividad.

El proyecto de la reforma laboral fue radicado en el Congreso en un acto público en la Casa de Nariño. La iniciativa reivindica la actividad sindical. - Foto: guillermo torres-semana

“Desde el 2020, venimos trabajando con nuestra plataforma, siempre le hemos apostado al trabajo formal, nos encanta la reforma laboral porque va a dignificar el trabajo de los domiciliarios, que fueron nuestros héroes de pandemia, nos llevaron la comida, nos llevaron la medicina y es justo que hoy tengan derecho a salud, pensión y ARL”, puntualizó, el empresario.

Por su parte, la ministra del Trabajo enfatizó en que la reforma laboral no elimina las modalidades de contratación que hoy están reguladas, como lo son: el trabajo a termino fijo, por obra o labor, ocasional o accidental, tiempo parcial e insiste en que la regla general debe ser el contrato a término indefinido que le dé estabilidad a las y los trabajadores.

Rappi, protestas por la reforma laboral - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Nuestra reforma fundamentalmente es la garantía de los derechos que hoy están regulados en todo el mundo y Colombia no puede ser la excepción, por eso la invitación es a que usted que está en la plataforma no piense que es una obligación, es un derecho que usted tiene a la seguridad social, la salud y la pensión, como lo hacen otras plataformas. La idea es que en Colombia migremos de la informalidad a la formalidad”, puntualizó, la jefa de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez.

En cuanto a la situación con Rappi, el Ministerio de Trabajo también informó que investigará condiciones laborales de las y los trabajadores de la compañía.

“Con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que haya diálogos responsables y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente en una mesa técnica que tienen con el Ministerio del Trabajo continuemos dialogando. Nos hemos reunido muchas veces o acabamos esa mesa y nos vamos como ellos quieren, a las calles. Pero una empresa que tiene un capital de más de mil millones de dólares me parece injusto que no tenga cómo darles garantías a sus trabajadoras y trabajadores”, así lo afirmó la ministra Ramírez, al término de un encuentro de socialización en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para discutir los puntos más relevantes del proyecto de ley de reforma laboral ´Trabajo por el Cambio´.