Importante empresa automovilística anuncia drástica decisión que afectaría el mercado internacional

La primera empresa mundial de equipamiento automovilístico, Bosch, anunció el jueves la supresión de 13.000 puestos de aquí a 2030 en Alemania, debido a la competencia china.

Cerca del 3 % de los empleados a nivel mundial están comprendidos en el plan, que afecta a la división automovilística (“Mobility”), obligada a reducir sus costos en 2.500 millones de euros anuales para salvaguardar su competitividad, indicó el grupo.

La marca tiene presencia a nivel mundial. | Foto: Bosch

Este recorte, que representa cerca del 10 % de los efectivos del grupo en Alemania, afectará a varias fábricas, entre ellas un cierre previsto en Waiblingen, cerca de la sede del grupo en Stuttgart (suroeste), también incluido en el plan. Bosch ya anunció 9.000 supresiones de empleos desde 2024, la mitad de los cuales ya fue realizada.

Los constructores y proveedores automovilísticos en Alemania sufren la baja de la demanda mundial, el aumento de los costos, la competencia china y, más recientemente, el alza de los derechos aduanales estadounidenses.

El sindicato IG Metall no niega esta realidad, pero expresa su rechazo “categórico” frente a una reducción de efectivos de una “magnitud histórica” y “sin garantías simultáneas para la salvaguarda de los sitios en Alemania”, según el presidente del comité de empresa de la división Mobility, Frank Sell.

A su consideración, “los costos relacionados con ese plan masivo de supresión de empleos deberían mejor ser invertidos en el desarrollo de productos y modelos económicos duraderos”. Por su parte, el director de personal de Bosch, Stefan Grosch, subraya que el grupo está enfrentando “enormes desafíos” con una producción automovilística mundial que “sigue estancada”, mientras Europa critica el “retardo en la electromovilidad y la conducción automatizada”.

En la división de motorización de Bosch, particularmente afectada, “hay importantes sobrecapacidades y la presión de los precios es fuerte, sobre todo proveniente de Asia”, dice su director, Thomas Pauer.

La empresa buscará una restructuración en los próximos años. | Foto: Bosch

La actividad centrada en la propulsión eléctrica sufre también de sobrecapacidades y sigue ralentizada por la incertidumbre sobre el fin de la comercialización de los motores térmicos en 2035 a nivel europeo, según su director, Marco Zehe. Pese a las medidas anunciadas el jueves, “Alemania y Europa siguen siendo centrales para Bosch”, señaló Grosch.

Otros grandes fabricantes alemanes, como Continental, ZF y Schaeffler, también anunciaron miles de supresiones de puestos en los últimos meses en el mundo. El gigante Volkswagen prevé 35.000 puestos menos en Alemania y el productor de camiones Daimler Truck, 5.000.