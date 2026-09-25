Invima recomendó no comprar estos productos promocionados en internet. ¿Tiene alguno?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de cinco productos que son promocionados como medicamentos a través de internet, pero no cuentan con registro sanitario.

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La alerta sanitaria n.° 308-2026, emitida el 18 de septiembre de 2026, incluye los productos Ligandrol LGD-4033 10 mg de ADN Pharma, Ostarine MK-2866 10 mg de ADN Pharma, Testolone RAD-140 5 mg de Pharma, Cardarine GW-501516 10 mg de ADN Pharma y Clenbuterol Hydrochloride 40 mcg, marca Clenbuterol, de Gomeisa Labs.

Los productos fraudulentos son promocionados como medicamentos a través de comercio electrónico. Foto: Invima

De acuerdo con el Invima, estos productos son publicitados y comercializados a través de la página web Titan Nutrition Co.

La entidad indicó que en las etiquetas se evidencia la promoción de hormonas, esteroides anabólicos androgénicos, gonadotropinas, productos destinados a terapia posciclo, moduladores selectivos de receptores androgénicos (SARMs), estimulantes metabólicos y sustancias utilizadas en terapias de reemplazo hormonal (TRT).

El instituto señaló que los productos no cuentan con las autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa vigente, entre ellas las establecidas en el Decreto 677 de 1995. Por esta razón, indicó que no han sido evaluados en aspectos de calidad, seguridad y eficacia.

“Los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia”, señaló el Invima.

La entidad agregó que se desconocen “su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”.

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El organismo también recordó que ha emitido alertas sobre productos fraudulentos comercializados por internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, debido a la promoción de propiedades no autorizadas que pueden generar expectativas falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.

Ante esta situación, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir los cinco productos incluidos en la alerta y verificar que los medicamentos, productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios tengan registro sanitario vigente.

El Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir los cinco productos incluidos en la alerta. Foto: Composición Semana/ Invima

A las personas que ya estén consumiendo alguno de estos productos, la entidad les indicó que “suspendan de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud”.

“Si se presenta algún evento adverso asociado con su consumo, (...) reportarlo mediante el sistema de farmacovigilancia o al correo invimafv@invima.gov.co”, añadió el Invima.

El instituto también solicitó a las autoridades sanitarias realizar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde puedan comercializarse estos productos y reportar los hallazgos a la entidad.