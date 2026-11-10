La estadounidense ExxonMobil y Pdvsa firman acuerdo de entendimiento para operación en Venezuela

Luego de meses de negociaciones, la estadounidense ExxonMobil y la petrolera estatal venezolana Pdvsa, reconocida por contar con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (más de 300.000 millones de barriles) firmaron un memorando de entendimiento para la operación en Venezuela.

El anuncio de la llegada de empresas relacionadas con la industria extractiva venía sonando desde mayo, con la expectativa de un nuevo clima de negocios en el vecino país bajo la tutela de Estados Unidos. No obstante, después de las elecciones pasadas en la nación del Norte, en las que el gobierno de Donald Trump perdió el Congreso, empezaron a surgir dudas acerca de lo que vendrá.

Sin embargo, el lunes 9 de noviembre se produjo la firma del acuerdo de entendimiento, que constituye un nuevo paso para la entrada de petroleras y empresas interesadas en expandirse en Venezuela.

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La presidenta Delcy Rodríguez lideró la firma del memorando, luego de lo cual, aseguró que espera que las inversiones de Exxon “se estén dando en unas condiciones muy favorables también para esta empresa de renombre internacional, en un marco de seguridad jurídica muy importante para garantizar sus inversiones y sus operaciones”.

La expectativa de Rodríguez es que Venezuela pueda recibir en contraprestación beneficios para su desarrollo nacional, para su crecimiento económico, pero que se traduzca en definitiva en la vida cotidiana de los venezolanos, afirmó.

Exxon, entre tanto, llega con la intención de explorar oportunidades operativas y hacer inversiones conjuntas en la industria de los hidrocarburos. Ello, después de casi dos décadas después de haber sido efectivamente expulsada del país.

Delcy Rodriguez Foto: Getty Images

Según los avances que se dieron desde mayo, para que este acuerdo llegara al punto que fue anunciado ahora, Exxon firmaría contratos para producir petróleo en hasta seis campos en varias regiones de Venezuela.

Para ese momento, tras haber vuelto al vecino país, la misma Exxon había mencionado la inestabilidad que percibían para la operación. No obstante, desde distintos frentes empezaron a exponer que toda Venezuela es una oportunidad para el crecimiento de distintos tipos de empresas, y en particular, de las petroleras.