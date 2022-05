La gaseosa que los empleados de Coca-Cola no podrían tomar en su horario de trabajo

Una de las bebidas más populares en el mundo es la gaseosa Coca-Cola. Por décadas, ha logrado disputarse el puesto de las más consumidas figurando en la lista junto al café, el té, la cerveza y el vino.

Sin embargo, a pesar de su auge y receptividad ante el mercado, como cualquier otro producto, tiene una competencia directa. Es así como un hombre, quien manifestó que fue trabajador de la gran compañía de la bebida azucarada con gas, compartió en un sitio web de preguntas y respuestas que, para aquellos sujetos que trabajan en Coca-Cola, mientras están en horario laboral, no pueden consumir gaseosa Pepsi.

Año tras año, tanto los fieles clientes de Coca-Cola como los de Pepsi se han declarado la ‘guerra’ para defender cuál es la mejor, pues la dos bebidas tienen gas, son de color oscuro y han llegado a decir que sus sabores son similares.

Mike Smith, quien asegura que fue empleado de Coca-Cola, compartió a través de Quora que “al ser contratado, en realidad se firma un acuerdo que establece que no comprará ni consumirá ningún producto de la competencia o se enfrentará a la rescisión -anulación del contrato-”.

Incluso, el usuario compartió una lista que muestra varios de los posibles productos vetados, como Quaker, Doritos, Lay’s, Cheetos, sin dejar a un lado cualquier ingenio de Pepsi o marcas de agua que no hagan parte de la empresa que fabrica la bebida gaseosa más consumida por todos.

En vista de las supuestas afirmaciones de Smith, otro cibernauta apareció en la mencionada red social de preguntas y respuestas. Catalogado como Tyler Thompson, el usuario dijo que eso era una posibilidad. Además, agregó que mientras trabajó como conductor para la gran compañía de bebidas, tenía que tener cuidado con los lugares a los que iba a almorzar.

“Si se le informara a mi supervisor que me observaron bebiendo Pepsi o ingresando a un establecimiento que solo sirve productos de Pepsi, podría recibir una acción disciplinaria, que podría incluir el despido”, detalló.

Sin embargo, parece ser que la regla de no consumir productos de la competencia no es la única. Wallace B McClure, consignó que mientras una persona trabaja en la compañía, no puede ser mencionado o citado en los medios, incluso si las palabras que se comparten no tienen que ver con la empresa.

Por otro lado, según las declaraciones de un usuario en el portal Glassdoor, mencionado por The Sun, si un empleado de la empresa de bebidas carbonatadas se siente enfermo, debería informar de su estado de salud a sus superiores mínimo con 48 horas de anticipación. “¿Quién sabe con 48 [horas] de anticipación si vas a tener gripe?”, cuestionó el cibernauta.

En adición, un artículo publicado por New York Post informó que en 2021 los empleados de Coca-Cola fueron capacitados, teniendo en cuenta el tema de la ‘Confrontando al racismo’. De acuerdo con las recopilaciones, esta intervención fue una invitación a “ser menos blancos”. Incluso, se compartió una presunta diapositiva en la que se daba instrucción de: “ser menos opresivo”, “escuchar”, “creer” y “romper con la solidaridad blanca”.

Condenan a una mujer en EE. UU. por robar secretos de la compañía para el gobierno chino

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó, a través de un comunicado, la sentencia proferida a Xiaorong You, quien también se hacía llamar Shannon You, una mujer de 59 años que residía en Lansing, Michigan, señalada de robar secretos comerciales, además de participar en espionaje económico y fraude.

La condena fue proferida por un juez federal de Greeneville, Tennessee, y se estimó que la mujer deberá pagar el equivalente a 14 años de prisión, así como tres años de libertad condicional y una millonaria multa de $ 200.000 dólares.

Entre los argumentos presentados por el gobierno estadounidense, Xiaorong You robó secretos comerciales importantes utilizados para la producción de la gaseosa Coca Cola, esto mientras trabajaba para esta compañía, así como otros datos relevantes de otras empresas.