‘La reforma laboral es un sofisticado mecanismo para fortalecer conglomerados empresariales’: Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Grandes empresas no podrán comprar a las Mipymes; la principal razón por la cual tenemos un Ministerio del Trabajo es para generar empleo’. Fuertes pronunciamientos del vocero de los empresarios, en entrevista con SEMANA. Este martes se inicia el primer debate en el Congreso.

SEMANA. La reforma laboral entra este martes 30 de mayo a primer debate en el Congreso de la República. Con el camino que ha seguido el proyecto hasta ahora ha logrado disipar algunas de las preocupaciones de los empresarios?

Bruce Mac Master. Seguimos con todas las preocupaciones. Esa idea de que uno puede hacer una reforma laboral que no toma en cuenta el desempleo, ni la informalidad ni la productividad laboral me parece absurda.

Adicionalmente, es absurdo que se esté haciendo en este año complejo, cuando tantas familias, tantos colombianos podrían terminar quedando sin empleo o teniendo que irse al mundo de la informalidad. Es una gran irresponsabilidad. Me parece que, por querer complacer a algunas personas que históricamente, desde las centrales de trabajadores o desde el mundo sindical, han pedido reivindicaciones en particular, terminemos poniendo a todos los colombianos, a pagar las consecuencias de decisiones mal tomadas.

Yo no tengo la menor duda de que la reforma va a conducir el rumbo hacia la generación de pobreza.

SEMANA. Creen que el terreno está abonado para que el Congreso de la República apruebe la reforma como está.

B.M.M. Creo que el Congreso ha entendido la responsabilidad que tiene en sus manos. Y ha comprendido las nefastas consecuencias que la reforma va a traer.

Debo decir que he oído muchas voces de parlamentarios responsables, especialmente preocupados, que dicen que no quieren ser ellos los que terminen generando el ‘certificado de defunción’ para las Pymes (pequeñas, medianas y microempresas) y para el emprendimiento.

Hay varias frases incomprensibles desde el Ministerio del Trabajo. Ellas son: ‘Si la reforma produce efectos, vamos a generar programas que los mitiguen’. Esa es una expresión histórica en la definición de una política pública, e increíble. Implica saber de antemano que se va a tomar una mala decisión que va a producir efectos negativos, y al mismo tiempo expresar que se va a ser capaz también de generar otras políticas que mitiguen.

La frase que dice que se produce en informalidad es también histórica.

La frase según la cual, esta reforma no es para generar empleo. ¿Cómo puede uno decir eso?

O decir que esa reforma no es la encargada de implementar toda la política nacional de empleo.

Esas cuatro cosas que se han dicho no las puedo entender en un país que tiene como gran reto generar empleo. Donde la principal razón por la cual tenemos un Ministerio del Trabajo es poder generar oportunidades laborales; porque -además- el Ministerio del Trabajo tiene unas competencias que son casi judiciales, en términos, por ejemplo, de la vigilancia de los trabajadores, y eso está muy bien. Es parte de su función de supervisión. Pero ¿y el resto?. Que uno diga que va a hacer la ‘histórica reforma laboral’ y exponga que ahí no se va a incluir la política de empleo. Eso es incomprensible.

Esto fue algo que dije siempre en la Comisión de Concertación. Ellos tomaron nota, pero parece que el papel en el que anotaron lo archivaron.

SEMANA. Usted dice que las Pymes van a resultar gravemente perjudicadas, pero el gremio que las representa ha mencionado que algunas propuestas de ellos fueron acogidas. No parecen estar tan preocupados como la Andi.

B.M.M. No están reclamando nada por las Pymes. Además, son de los que aceptan el argumento de que va a haber otras políticas que mitigarán los efectos de la reforma.

Gran empresa no será la más afectada

Nosotros (el gremio de grandes empresas) estamos convencidos de que la mediana y la gran empresa no serán las grandes damnificadas de esta reforma. Serán la pequeña empresa y el emprendimiento. Colombia tiene que tomar la decisión: ¿queremos o no queremos que haya emprendimiento?; ¿Queremos o no queremos que haya democratización del capital rentable para la sociedad?

Si no queremos eso, hagamos la reforma. Teniendo en cuenta que no puede tercerizar prácticamente nada, entonces ¿qué le vamos a comprar a las empresas más pequeñas?

Realmente, la reforma es un sofisticado mecanismo para fortalecer a los conglomerados, porque conduce a que todas las empresas grandes tengan que integrarse verticalmente: que tengan su propio transporte, sus contadores, que todo su servicio de aseo y vigilancia sea interno, que desarrollen su software, que produzcan su materia prima.

Es una reforma que está diseñada para fortalecer las empresas grandes por la vía de la generación de procesos muy formales de integración vertical.

Sin remedio

SEMANA. Es decir, con todas esas críticas ustedes creen que la reforma laboral no tiene oportunidad de ser ajustada para recomponerla?

B.M.M. Esa reforma nació con una carga ideológica que es su principal enemigo. Esa reforma se olvida del trabajador, del informal. Y a Colombia no se le puede olvidar que el informal es un trabajador sin derechos.

De esa manera, no es comprensible que, desde el Estado, se olviden de ese 60 % de trabajadores que están sin derechos, hasta el punto que se diga que no nos preocupemos porque no se va a producir desempleo, sino un aumento del número de trabajadores sin derechos.

SEMANA. Entonces, ¿votarían por un borrón y cuenta nueva de una reforma laboral?

B.M.M. Colombia, claro que tiene que hacer una reforma laboral. No es sino ver la estructura de nuestro mercado laboral. Es totalmente disfuncional. El hecho de que tengamos 12 % u 11 % a veces, y ahora 10 % de desempleo, y 60 % de informalidad habla de un mercado laboral que no funciona.

Golpe al Gini

Semana. ¿Cuál es el peor efecto que, estiman, tendría la reforma?

B.M.M. Estoy seguro que esta reforma va a ser un gran golpe para el Gini (coeficiente con el que se mide el grado de desigualdad en cada nación).

La reforma laboral va a generar unas diferencias muy grandes entre un grupo de trabajadores formales, que son solo el 40 %, y el resto, que son el 60 %.

Quiero ver -si se llegara a aprobar como está la reforma- qué va a pasar con el Gini en los próximos años. Colombia no puede cometer este error.

Entonces, creo que sí se necesita una reforma, pero no puede ser una como esta, porque lo que hace realmente es producir pobreza.