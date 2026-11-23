La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi, después de casi 13 años, fue seguida por una serie de cambios en las dirigencias de otras asociaciones empresariales. Estos movimientos han reabierto el debate sobre si los gremios atraviesan una crisis de liderazgo, están perdiendo representatividad y cómo debe ser su relación con el Gobierno.

A Mac Master lo reemplazó Luz Stella Murgas, hasta entonces presidenta de Naturgas, quien se convirtió en la primera mujer en presidir la Andi. Mientras se elige a su sucesor definitivo, su puesto lo ocupará como encargado Camilo Morales Lara, quien se desempeñaba como secretario general de Naturgas.

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Ese movimiento estuvo antecedido por un sonado relevo en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en donde se había seleccionado inicialmente a la economista Carolina Soto en reemplazo de Juan Martín Caicedo Ferrer, pero su nombramiento recibió cuestionamientos por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Como resultado, en lugar de Soto se eligió a Tatyana Orozco para ocupar la presidencia ejecutiva de la CCI.

También se anunció la salida de Adriana Guillén de Asocajas, efectiva el 30 de noviembre, mientras María Claudia Lacouture dejará AmCham Colombia para dirigir la agenda de turismo de la CAF desde Panamá. En Aliadas será reemplazada por Ignacio Gaitán, presidente de Afidro. Igualmente, tras más de cuatro décadas en Analdex, Javier Díaz dejó la dirigencia del gremio de empresarios del comercio exterior y su reemplazo es Santiago Pardo Salguero.

¿Representatividad o independencia?

Aunque varios de estos cambios responden a relevos generacionales y procesos de renovación interna, algunos analistas consideran que también están relacionados con el tipo de interlocución que el actual Gobierno busca establecer con los gremios. A esto se suman las tensiones entre el Ministerio de Agricultura y organizaciones como Fedegán y Fedearroz, que han reabierto el debate sobre la representatividad y la independencia de las asociaciones empresariales en Colombia.

Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan. Foto: SEMANA

Para Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, el problema no es la pérdida de representatividad, sino el riesgo de que los gremios pierdan autonomía. “Mi sensación es que el Gobierno prefiere a dirigentes gremiales que considera cercanos”, afirma. A su juicio, el Ejecutivo buscaría interlocutores con quienes tenga una comunicación más fluida y que no sean percibidos como opositores.

Andrés Langebaek, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, tiene otra lectura. Considera que durante el gobierno Petro los gremios perdieron influencia porque la administración privilegió su relación con el sector público.

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Sin embargo, cree que el nuevo Gobierno podría abrir mayores espacios de interlocución y destaca que la Andi mantiene sus canales de representación mediante las cámaras sectoriales, independientemente de quién la presida.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, tampoco comparte la tesis de una pérdida de representatividad. Por el contrario, destaca la aparición de nuevas organizaciones empresariales, entre ellas las relacionadas con las tecnologías aplicadas a los seguros.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda/ @FasecoldaOficia en X Foto: @FasecoldaOficia en X

Su reparo apunta al Consejo Gremial, que, según afirma, ha sido lento en incorporar nuevos sectores económicos, circunstancia que contribuyó al surgimiento de Aliadas, otro gremio empresarial que reúne principalmente a empresas del sector servicios.

Morales defiende, además, que cada organización determine autónomamente cuánto tiempo permanecen sus presidentes en el cargo.

El límite de las presiones

William Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana, diferencia los conflictos relacionados con la elección de dirigentes de aquellos asociados con la interlocución y las políticas públicas. Recuerda que la Constitución protege la libertad de asociación y la autonomía gremial. Advierte, sin embargo, que relacionarse con un Gobierno no significa perder independencia.

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“El problema aparece si las facultades del Estado o el acceso a la interlocución se utilizan para condicionar sus decisiones internas”, explica.

Hernández también considera necesario revisar los mecanismos de gobierno corporativo, pues las juntas pueden reunir empresas con intereses particulares que no siempre coinciden con los del conjunto de afiliados.

El Consejo Gremial Nacional es el principal gremio de gremios del país. Foto: Consejo gremial

La discusión deja un interrogante para los nuevos dirigentes: cómo mantener canales de diálogo con el Ejecutivo sin renunciar a cuestionar sus decisiones.

En medio de los relevos, la representatividad gremial sigue vinculada a sus afiliados. Lo que está en discusión es si las organizaciones conservarán suficiente independencia para defenderlos cuando sus intereses entren en conflicto con los del Gobierno.