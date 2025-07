No es solo tecnología: el gran desafío de la banca está en el enfoque

Hoy vemos bancos con múltiples pilotos de IA, pruebas de concepto en blockchain , estrategias de open finance y equipos de analítica en crecimiento, pero aún así, muchos no logran materializar mejoras reales en productividad, rentabilidad o experiencia del cliente.

¿Qué está fallando?

Desde mi experiencia, no es la tecnología. Es la falta de una visión integral que conecte la adopción tecnológica con el modelo de negocio, la cultura organizacional y, sobre todo, con una definición clara del valor que se quiere generar.

Un estudio global de Economist Impact, respaldado por SAS, reveló que el 99 % de los bancos ya ha iniciado implementaciones de IA, pero más del 50 % aún no logra capturar beneficios financieros concretos. Y no sorprende. Porque implementar tecnología sin propósito es como construir un edificio sin planos: puede levantarse, pero no necesariamente será útil, sostenible o habitable.