¿Qué buscan actualmente los trabajadores en Colombia?

Con el paso del tiempo, los gustos y prioridades de los trabajadores en Colombia están cambiando, dando paso a nuevos términos como el salario emocional y la necesidad de tener oportunidades de crecimiento y reconocimiento dentro de los lugares donde desarrollan sus labores profesionales.

Así quedó demostrado en una encuesta realizada por BUK a 1.543 colaboradores de Colombia, Chile, Perú y México, la cual reveló las proyecciones de los empleados para este año, como lo son: Intención de cambiar de trabajo, capacitarse, trabajar en un lugar feliz, equilibrio laboral y personal.

Una encuesta realizada por BUK a 1.543 colaboradores de Colombia, Chile, Perú y México, reveló las proyecciones de los empleados para este año, como lo son: Intención de cambiar de trabajo, capacitarse, trabajar en un lugar feliz, equilibrio laboral y personal. - Foto: JORGE SERRATO-semana

Los resultados generales de la muestra indican que el 31 % de los encuestados busca un equilibrio laboral y personal, el 29 % trabajar en un lugar feliz, 21 % capacitarse y el 20 % cambiar de trabajo o cargo.

En Colombia, el estudio arrojó que el 50 % de los encuestados da prioridad a capacitarse y a tener un equilibrio entre la vida personal y laboral. Este último propósito es considerado una prioridad; el equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal es un factor importante en la búsqueda de un cambio de trabajo. Los encuestados coinciden en afirmar que es de gran importancia tener una vida social activa y disfrutar de tiempo libre.

En Colombia, el estudio arrojó que el 50 % de los encuestados da prioridad a capacitarse y a tener un equilibrio entre la vida personal y laboral. - Foto: Getty Images

Cabe recordar que para este año la jornada laboral en Colombia tendrá una reducción de una hora, esto traduce que no se trabajarán 48 horas a la semana, sino 47; según artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, precisamente con el fin de tener mayor disfrute del tiempo libre.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que, al disminuir la jornada de trabajo, hay un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. A las empresas les puede aportar en la productividad de sus colaboradores, menos índices de ausentismo, baja rotación del personal, mejoría en las actitudes y la motivación de los trabajadores.

Hombres y mujeres tienen prioridades opuestas

La consulta indica, que las mujeres le dan la misma importancia al equilibrio laboral y personal (27 %). Además, tienden a privilegiar en mayor medida que los hombres el equilibrio laboral o personal (27 % vs 17 %) y trabajar en un lugar feliz (27 % vs 22 %). Por el contrario, los hombres tienden a privilegiar en mayor medida que las mujeres capacitarse (29 % vs 24 %) y cambiar de trabajo o cargo (32 % vs 21 %).

“Un lugar de trabajo más feliz”, responde a mantener y potenciar una cultura organizacional saludable, es decir, un espacio en donde se generen principalmente experiencias y emociones positivas, y que a su vez, las catalogadas como “negativas” se conviertan experiencias de aprendizaje con líderes inspiradores para la mejora continua de los colaboradores.

El estudio de Buk concluye a nivel general que el propósito de los colombianos se distribuye de manera uniforme; sin embargo, hay importantes brechas entre hombres y mujeres: 1 de cada 4 colombianos tiene como propósito para este 2023 cambiar de trabajo o cargo, mientras que cuando se centra en hombres la cifra se incrementa a 1 cada 3.

El estudio de Buk concluye a nivel general que el propósito de los colombianos se distribuye de manera uniforme; sin embargo, hay importantes brechas entre hombres y mujeres. - Foto: Getty Images

Camilo Mejía, CEO de Buk en Colombia asegura: “actualmente existen herramientas que permiten generar una experiencia enriquecedora desde el primer momento de ingreso del colaborador y durante todo su ciclo de Talento. Las compañías hoy en día están buscando retener el mejor talento y así evitar incertidumbre y deserción a futuro; factor que puede minimizarse con un buen ingreso. Esto sin duda aporta a crear lugares de trabajo más felices”.

Si bien la capacitación no es la primera prioridad, tanto los hombres como mujeres encuestadas en Colombia dan más importancia a este propósito, en comparación con otros países de la región (Chile, Perú, México). No obstante, las mujeres tienden a priorizar la conciliación y la felicidad en el lugar de trabajo, aunque con menos fuerza que en otros países de la región.

Si bien la capacitación no es la primera prioridad, tanto los hombres como mujeres encuestadas en Colombia dan más importancia a este propósito, en comparación con otros países de la región. - Foto: Getty Images

El equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal es un factor importante en la búsqueda de un cambio de trabajo. Los encuestados coinciden en afirmar que es muy importante parta ser productivos, tener balance personal y laboral.

En conclusión, la encuesta muestra que los colombianos están buscando mejores trabajos que les brinde un salario justo, oportunidades de crecimiento, desarrollo profesional y un equilibrio adecuado. Es importante que las compañías tomen en cuenta estos factores al momento de atraer y retener los mejores talentos en el mercado laboral colombiano.