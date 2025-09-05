La marca colombiana de colchones Ramguiflex participa en la nueva versión de la Feria del Hogar en Corferias, Bogotá, con el propósito de presentar sus más recientes desarrollos y consolidar su posición en el mercado. La compañía, que espera superar en un 20 por ciento las ventas de la edición anterior, se ha fijado como meta alcanzar transacciones por más de 1.000 millones de pesos durante el evento.

En entrevista con SEMANA, Juan Camilo Calderón, gerente de Ramguiflex, explicó que la feria es uno de los escenarios clave para la compañía. “Actualmente, estamos vendiendo en el país cerca de 130.000 unidades al año, lo que nos convierte en la marca que más comercializa colchones en Colombia en términos de volumen. El reto es grande, no solo en posicionamiento, sino también en ventas”, afirmó.

El directivo destacó que la empresa busca mantener su filosofía de ofrecer descanso de calidad a precios accesibles. “Esperamos que todos los colombianos puedan llevarse el mejor confort al precio justo. Nuestro eslogan es ‘dormir bien al alcance de todos’, y lo que queremos demostrar en Corferias es que esa promesa se cumple”, señaló.

Los visitantes encontrarán la oferta de Ramguiflex en el Gran Salón, donde estarán exhibidas sus tres líneas de producto. Allí podrán conocer innovaciones como espumas de memoria adaptativa que brindan soporte personalizado, sistemas de celdas abiertas que favorecen la frescura e higiene y tecnologías orientadas a mejorar la calidad del descanso.

“Hacemos un mix de tres puntos: calidad con materiales de primer nivel, tecnología de punta y garantía entre cinco y siete años, según la referencia. A eso, sumamos precios que oscilan entre un millón y medio y tres millones de pesos, lo que nos permite competir con una propuesta aspiracional, pero accesible”, explicó Calderón a SEMANA.

Ramguiflex, en Feria del Hogar, en Bogotá. Gran Salón, stand 603 A | Foto: Agencia AMF

La compañía, que nació del Grupo Santa Fe, acumula más de 60 referencias en su portafolio y cuenta con presencia en más de 800 distribuidores y 15 puntos de venta propios en el país.

“Atendemos públicos diversos: desde niños hasta adultos mayores y también segmentos deportivos. Lo que buscamos es identificar necesidades específicas en todas las regiones del país, de Leticia a Cartagena, y responder con soluciones adaptadas”, precisó el gerente.

El desempeño reciente respalda ese crecimiento. En el primer semestre de 2025, Ramguiflex reportó un incremento superior al 30 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, avanza en su proceso de internacionalización con operaciones en Panamá y planes de abrir nuevos mercados.