Reconocida marca de pizzas de Estados Unidos dejará de operar

Estados Unidos es uno de los principales mercados gastronómicos del mundo, sin embargo, la variedad de competidores hace que diversas marcas sufran crisis económicas al no lograr adaptarse a las nuevas formas de ventas masivas.

En este sentido, la pizzería Rustic Crust ha anunciado su cierre definitivo tras no lograr reponerse a diversos golpes financieros que sufrieron en los últimos años.

Según comunicaron los propietarios a través de una carta compartida en sus redes sociales, la decisión de cerrar no fue fácil. “Con profunda gratitud y algo de tristeza, compartimos que es hora de cerrar este capítulo. Han sido años intensos, llenos de esfuerzo, pero también de mucha alegría”.

A pesar de que los representantes legales no entregaron muchos detalles sobre los motivos del cierre, se intuye que factores económicos y personales jugaron un papel importante.

En el año 2024, la planta principal de producción en Pittsfield, New Hampshire fue subastada con el objetivo de lograr el dinero suficiente para no tener que acogerse al capítulo 11 de quiebras de Estados Unidos, sin embargo, el modelo de pizzas congeladas que instauraron no funcionó y llevó al cierre de los locales de atención presencial en varias locaciones de la nación.