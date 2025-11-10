Reconocido fondo de inversiones es el nuevo accionista mayoritario de uno de los equipos más poderosos de España

La compañía global de inversión en deporte Apollo Sports Capital (ASC) se convertirá en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid tras sellar un acuerdo con el club rojiblanco y sus principales accionistas: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management.

“Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, señaló la entidad colchonera en un comunicado.

Julián Álvarez fue el gran protagonista del derbi de Madrid, ante el Real Madrid | Foto: Getty Images

Gil Marín era el accionista mayoritario del Atlético con Holdco, sociedad que controlaba el club con una participación del 70,39 %, mientras que Quantum Pacific, empresa británica creada por el magnate israelí Idan Ofer, tenía el 27,81 %.

En la sociedad Holdco, Gil Marín ostenta el 50,82 % de las acciones, mientras que Ares Management tiene el 33,96 % y Cerezo, un 15,22 %.

Según la prensa española, el Atlético ha sido tasado en unos 2.500 millones de euros (2.890 millones de dólares).

“La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo”, indicó la nota.

“Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección del Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, prosiguió el club.

Por medio de esta venta, el equipo espera poder realizar inversiones de gran alcance para competir de manera directa con el Real Madrid y el FC Barcelona.

Hay que añadir que una de las principales fuentes de ingresos de la institución es la venta de entradas para los partidos como local y la mercancía oficial del equipo, adquirida por los millones de hinchas con los que cuenta a nivel mundial.

¿Cómo es el presente del Atlético de Madrid en la liga española?

Actualmente, el equipo madrileño es tercero en la tabla de posiciones de la liga, a pesar de un mal inicio en las primeras semanas de la competencia.

Estadio Riyadh Air Metropolitano | Foto: X UEFA

En la presente temporada, los dirigidos por el Cholo Simeone han logrado derrotar a su máximo rival por 5 goles a 2, en uno de los momentos más destacados del año.