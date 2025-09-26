Reconocido supermercado en Colombia tendrá jornada de descuentos con rebajas de hasta el 50%

Makro, uno de los principales supermercados del país, anunció su nueva estrategia comercial, en la cual busca que miles de personas puedan acceder a su portafolio de servicios.

La marca prepara un remate estelar en sus 21 tiendas del país este 26 y 27 de septiembre, con descuentos de hasta el 50 % en productos seleccionados de múltiples categorías, lo que convierte a esta jornada en una de las más esperadas para hogares, emprendedores y clientes profesionales que buscan ahorro real.

Makro es uno de los principales supermercados del país. | Foto: Makro

Los usuarios deben revisar los diversos productos y servicios que ofrece el centro de comercio para conocer de primera mano las opciones con las que contarán.

Las locaciones con las cuales cuenta la marca estarán abiertas hasta las 9 de la noche. Además, desde las 5 de la tarde hasta el cierre de la jornada, se contará con ofertas especiales para las personas que asistan a los centros.

“Este brinda no solo la posibilidad de acceder a grandes descuentos, sino también un reflejo de cómo Makro se ha transformado para estar más cerca del consumidor final. Con su propuesta ‘Makro también es Mikro’, la compañía ofrece la posibilidad de comprar por unidad o en presentaciones pequeñas, sin necesidad de grandes volúmenes, acercando así su promesa de ahorro a más familias colombianas”, señaló la marca.

Según las necesidades de los usuarios, la marca ofrece diversos rangos de descuentos, siendo los productos de uso diario y las proteínas los que contarán con ofertas llamativas.

Descuentos principales

Despensa y básicos del hogar: café, cereales, aceite, azúcar, granos, galletas y salsas con descuentos de hasta el 40 %.

Proteínas y congelados: pollo, carnes y productos empacados con rebajas de hasta el 40 %.

Bebidas y licores: cervezas, gaseosas, jugos y vinos con precios especiales y promociones 2x1 en referencias seleccionadas.

Aseo del hogar y cuidado personal: papel higiénico, detergentes, jabones, limpiadores y cremas dentales.

Hogar y menaje: vajillas, termos, bombillos led, organizadores y pequeños electrodomésticos con precios reducidos hasta en un 50 %.

Modelo de negocio de Makro

Este supermercado ha sido uno de los mayores vendedores de productos al por mayor; sin embargo, en los últimos años ha buscado nuevos nichos de mercado con la venta de productos al detal, para poder competir en el sector de transacciones individuales.

Makro busca seguir activo en el sector comercial. | Foto: Juan Carlos Sierra

La compañía sigue apostando por la atención personalizada, la eficiencia y la rapidez en áreas de carnes, panadería, charcutería y cafetería.