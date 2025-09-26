Suscribirse

Economía

Reconocido supermercado en Colombia tendrá jornada de descuentos con rebajas de hasta el 50%

Los usuarios pueden consultar el portafolio de productos por diversos medios.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 7:16 p. m.
El supermercado contará con descuentos de hasta el 50%.
El supermercado contará con descuentos de hasta el 50 %. | Foto: Makro / API

Makro, uno de los principales supermercados del país, anunció su nueva estrategia comercial, en la cual busca que miles de personas puedan acceder a su portafolio de servicios.

La marca prepara un remate estelar en sus 21 tiendas del país este 26 y 27 de septiembre, con descuentos de hasta el 50 % en productos seleccionados de múltiples categorías, lo que convierte a esta jornada en una de las más esperadas para hogares, emprendedores y clientes profesionales que buscan ahorro real.

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico.
Makro es uno de los principales supermercados del país. | Foto: Makro

Los usuarios deben revisar los diversos productos y servicios que ofrece el centro de comercio para conocer de primera mano las opciones con las que contarán.

Las locaciones con las cuales cuenta la marca estarán abiertas hasta las 9 de la noche. Además, desde las 5 de la tarde hasta el cierre de la jornada, se contará con ofertas especiales para las personas que asistan a los centros.

Contexto: Este fue el primer club de compras que llegó a Colombia. Casi tres décadas después, se sigue expandiendo por el país

“Este brinda no solo la posibilidad de acceder a grandes descuentos, sino también un reflejo de cómo Makro se ha transformado para estar más cerca del consumidor final. Con su propuesta ‘Makro también es Mikro’, la compañía ofrece la posibilidad de comprar por unidad o en presentaciones pequeñas, sin necesidad de grandes volúmenes, acercando así su promesa de ahorro a más familias colombianas”, señaló la marca.

Según las necesidades de los usuarios, la marca ofrece diversos rangos de descuentos, siendo los productos de uso diario y las proteínas los que contarán con ofertas llamativas.

Contexto: Makro anuncia nuevas inversiones en Colombia tras tres décadas de operación

Descuentos principales

  • Despensa y básicos del hogar: café, cereales, aceite, azúcar, granos, galletas y salsas con descuentos de hasta el 40 %.
  • Proteínas y congelados: pollo, carnes y productos empacados con rebajas de hasta el 40 %.
  • Bebidas y licores: cervezas, gaseosas, jugos y vinos con precios especiales y promociones 2x1 en referencias seleccionadas.
  • Aseo del hogar y cuidado personal: papel higiénico, detergentes, jabones, limpiadores y cremas dentales.
  • Hogar y menaje: vajillas, termos, bombillos led, organizadores y pequeños electrodomésticos con precios reducidos hasta en un 50 %.

Modelo de negocio de Makro

Este supermercado ha sido uno de los mayores vendedores de productos al por mayor; sin embargo, en los últimos años ha buscado nuevos nichos de mercado con la venta de productos al detal, para poder competir en el sector de transacciones individuales.

Nicolás TobónCEO de Makro Este ejecutivo paisa ha hecho carrera en Makro. Llegó como practicante y ha trabajado en distintos cargos de esta multinacional en Colombia, Brasil y Argentina.
Makro busca seguir activo en el sector comercial. | Foto: Juan Carlos Sierra

La compañía sigue apostando por la atención personalizada, la eficiencia y la rapidez en áreas de carnes, panadería, charcutería y cafetería.

Se debe añadir que Makro hace presencia en el país desde el año 1995, ofreciendo una amplia gama de productos alimenticios y no alimenticios a precios competitivos para clientes profesionales, como minoristas, hoteles, restaurantes y el sector institucional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

2. ¿Asesino en serie en Houston? Cuatro cadáveres fueron encontrados en los canales de la ciudad

3. Ideam compartió el reporte del clima para el último fin de semana de septiembre

4. ¿Murió Raúl Castro? Lo que se sabe tras rumores en redes sociales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

5. Fuerza pública ha recibido 313 ataques con drones cargados con explosivos: esta es la impresionante radiografía en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MakroOfertasComercio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.