Representante de Frisby España da la cara y lanza duro mensaje; “no hemos robado nada”

“ Elegimos usar el nombre y la imagen de Frisby porque teníamos el derecho, es algo estratégico. Entiendo que no le gusta a los colombianos, pero es una publicidad para España".

Tiktoker colombiana expuso millonaria sanción que Frisby España le impondría para no iniciar un proceso penal en su contra

Por otra parte, señaló que a pesar de los procesos judiciales que se adelantan hasta el momento, no han recibido ninguna comunicación directa con la marca colombiana. Además, que por medio de las rutas de acción de la ley española han solicitado que la empresa de origen colombiano sea anulada en España por la no utilización de la misma durante los últimos 5 años.

Dupont denunció que han recibido diversos comentarios y amenazas por medio de las redes sociales desde el momento en el cual inició el conflicto empresarial. Junto a esto, destacó que desde el punto de vista que representan no han cometido ninguna acción ilegal.

“No hemos robado nada.No niego el hecho de que yo conocía su existencia fuera de la Unión Europea de Frisby Colombia. Y no niego que sabía muy bien que ellos no querían expandirse a Europa" señaló Dupont al medio citado.