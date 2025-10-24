Economía
Sector bancario se pronuncia por inclusión de Petro en lista Clinton:“Seguirá actuando en concordancia”
La medida fue anunciada por Estados Unidos y Asobancaria publicó un comunicado en el que destaca su labor en la lucha contra el lavado de activos.
Estados Unidos anunció este viernes, 24 de octubre, la inclusión del presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su círculo más cercano en la lista Clinton, en una medida interpuesta por el Departamento del Tesoro, que administra listas de personas y entidades designadas por estar vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, la proliferación de armas o actividades ilícitas.
Ante la noticia, diversas voces se han pronunciado y entre ellas, a través de un comunicado de prensa, Asobancaria, quien respondió al comunicado oficial del país norteamericano frente a las decisiones tomadas que bloquean financieramente a Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el hijo del mandatario Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Si bien Asobancaria destacó la labor del sistema financiero del país y todas las tareas que se han desarrollado en la lucha contra diversos delitos a nivel nacional e internacional, también indico que “seguirá actuando en concordancia”.
“El sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por más de tres décadas”destacó la entidad.
La entidad resaltó que Colombia fue el primer país de América en tener un sistema antilavado con el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos de 1992.