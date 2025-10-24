Sector bancario se pronuncia por inclusión de Petro en lista Clinton:“Seguirá actuando en concordancia”

Estados Unidos anunció este viernes, 24 de octubre, la inclusión del presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su círculo más cercano en la lista Clinton, en una medida interpuesta por el Departamento del Tesoro, que administra listas de personas y entidades designadas por estar vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, la proliferación de armas o actividades ilícitas.

Ante la noticia, diversas voces se han pronunciado y entre ellas, a través de un comunicado de prensa, Asobancaria, quien respondió al comunicado oficial del país norteamericano frente a las decisiones tomadas que bloquean financieramente a Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el hijo del mandatario Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Si bien Asobancaria destacó la labor del sistema financiero del país y todas las tareas que se han desarrollado en la lucha contra diversos delitos a nivel nacional e internacional, también indico que “seguirá actuando en concordancia”.

“El sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por más de tres décadas”destacó la entidad.