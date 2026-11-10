Supersociedades declara ineficaz el acuerdo de reorganización de Helicol

La Superintendencia de Sociedades reconoció los presupuestos de ineficacia del acuerdo de reorganización de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), al establecer que la compañía no obtuvo las autorizaciones requeridas para normalizar sus obligaciones pensionales.

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La decisión quedó consignada en el Auto 400-058045, fechado el 6 de noviembre de 2026. En la providencia, la entidad determinó que el acuerdo confirmado en noviembre de 2023 carece de eficacia jurídica mientras no cuente con la autorización de la Superintendencia de Transporte y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.

Supersociedades se pronunció sobre Helicol. Foto: Supersociedades

El proceso se centra en el mecanismo previsto para atender el pasivo pensional de la compañía. En la cláusula 32 del acuerdo, Helicol estableció que las pensiones del personal de tierra serían asumidas por un tercero, Valorem S.A.S., mientras que para las pensiones del personal de vuelo contempló la integración con la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC).

Sin embargo, la Superintendencia señaló que la empresa no adelantó ante la autoridad competente el trámite de autorización correspondiente.

Aunque realizó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo, estas no obtuvieron un concepto favorable. La entidad también aclaró que la aprobación de cálculos actuariales y la integración de algunos pensionados con CAXDAC no reemplazan la autorización exigida por la normativa.

En el auto, la Supersociedades indicó que la obligación contractual de Valorem de fondear el pasivo pensional tampoco sustituye el mecanismo legal de normalización. Por esa razón, concluyó que no se cumplieron las condiciones establecidas para que el acuerdo produjera efectos.

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Como parte de las órdenes, Helicol deberá presentar ante la Superintendencia de Transporte, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, la solicitud de autorización del mecanismo de normalización pensional.

El trámite debe comprender la totalidad de las obligaciones a su cargo, incluidos los bonos y títulos pensionales de los aviadores trasladados a otras administradoras.

La Superintendencia señaló que la empresa no adelantó ante la autoridad competente el trámite de autorización correspondiente. Foto: Helicol - API

La compañía tendrá, además, dos meses desde la radicación de la solicitud para aportar la autorización de la Superintendencia de Transporte y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.

La decisión también establece que, mientras persista la ineficacia, las obligaciones incluidas en el acuerdo de reorganización no serán exigibles. No obstante, esta disposición no cobija los gastos de administración posteriores a la admisión al proceso, como mesadas pensionales, salarios y aportes al sistema de seguridad social, que mantienen su exigibilidad.