Tribunal francés rechaza la suspensión del sitio web de Shein tras investigaciones por posible venta de productos indebidos

Por medio de una nueva sentencia judicial se negó el pedido de suspensión.

Manuel Santiago Sánchez González

23 de diciembre de 2025, 12:24 a. m.
Para muchos comerciantes, Shein es una amenaza.
Para muchos comerciantes, Shein es una amenaza. Foto: NurPhoto via Getty Images

Un tribunal francés rechazó este viernes la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla “desproporcionada”, después de que el gigante asiático del comercio electrónico retirara los productos ilícitos que se vendían en su plataforma.

Shein en el ojo del huracán: investigaciones por supuesta venta de muñecas para adultos con aspecto infantil

Las autoridades francesas habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta empresa de moda ultrarrápida tras detectarse en ella armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil.

Shein anuncia sus primeras tienda físicas.
Shein es investigado por vender muñecas sexuales. Foto: AFP

Tras la decisión del tribunal, el gobierno francés anunció que apelará, según un comunicado enviado a la AFP.

“El tribunal judicial (...) no quiso ordenar medidas para evitar la puesta a la venta de muñecas pedopornográficas, armas de categoría A y medicamentos”, subrayó el gobierno.

“Por ello, convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del primer ministro, el gobierno apelará esta decisión en los próximos días”, según su comunicado.

Shein anuncia cambio en su modelo de negocio a nivel mundial con inesperado movimiento

Las autoridades pidieron que la plataforma pueda reabrir solamente si aplica medidas para evitar que las infracciones se repitan.

El tribunal judicial de París reconoció un “grave perjuicio al orden público”, pero consideró que la venta de los artículos en cuestión había sido “puntual” y señaló que Shein había retirado los productos.

No obstante, la corte emitió una “instrucción” a Shein para que no reanude la venta de “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico sin implementar medidas de verificación de edad”.

Pronunciamiento de Shein

Shein anunció que prohibirá la venta en su plataforma de muñecas sexuales después de que Francia amenazara a la compañía con prohibirle el acceso al mercado nacional.

El gigante asiático impondrá una “prohibición total de los productos tipo muñeca sexual” y aseguró haber eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos, indicó un portavoz a la AFP, asegurando que la prohibición se aplica a nivel mundial.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, había amenazado unas horas antes a la compañía con excluirla del mercado cuando se reveló que vendía muñecas de apariencia infantil.

SHEIN
La empresa ha entregado la información solicitada por las autoridades. Foto: DeFodi Images via Getty Images

La noticia de las muñecas llegó días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico.

Shein ha recibido este año en Francia tres multas por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, por promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.

*Con información de AFP.

