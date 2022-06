Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja la última sesión del semestre

Los indicadores de la Bolsa de Valores de Colombia tuvieron un leve desplome este jueves -30 de junio- y cerraron la jornada con pérdidas; en una jornada marcada por el fuerte aumento de tasas de interés que anunció el Banco de la República, como una medida para frenar la inflación creciente en el país.

Al cierre de operaciones, según los reportes de la BVC, el índice MSCI Colcap cerró en 1.322,88 unidades, un 1,78 % menos que durante la apertura, que estuvo por encima de las 1.350 unidades. Pese a un leve repunte en sus primeros minutos, la tendencia de hoy estuvo marcada por fuertes caídas.

El Cóndor (17,74 %), preferencial de Grupo Argos (4,08 %), preferencia de Cementos Argos (3,72 %), BVC (3,22 %) y Terpel (2,56 %); fueron las acciones más valorizadas en la última sesión de este 30 de junio, la última del primer semestre de 2022, mientras que Bancolombia y Ecopetrol estuvieron entre las más negociadas del día.

Por último, entre las que más se devaluaron al cierre de esta jornada, estuvieron Grupo Aval (-10,41 %), preferencial de Bancolombia (-4,72 %), Bancolombia (-4,31 %), Conconcreto (-3,57 %) y Bac Holding International (-3, 53 %). Dejando claro que no fue un buen día para la banca en este mercado de valores.

Una fuerte subida de tasas

La noticia no tan positiva para la bolsa de valores hoy jueves corrió por cuenta del nuevo y muy fuerte apretón en las tasas de interés de referencia que aplicó el Banco de la República, al terminar la reunión de la junta directiva del Emisor.

Las tasas fueron incrementadas en 150 puntos básicos, según informó el gerente del Banco, Leonardo Villar, lo que implica que pasan del 6 % que tenían desde la reunión de abril, a 7,5 % ahora. Se trataría de la mayor alza desde diciembre de 2016, año de fuerte crisis económica en Colombia, cuando hubo devaluación del peso, caída del petróleo e inflación disparada.

Según dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, por el momento no puede establecer si se continuará en esa senda alcista o no de tasas de interés, pues como corresponde a la autoridad que rige la política monetaria del país, estarán permanentemente monitoreando el crecimiento de la economía y el avance de la inflación, las dos variables que entran a jugar para la toma de las decisiones de los integrantes de la junta.

¿Qué viene para el mercado con la llegada del próximo MinHacienda?

Según los expertos, lo primero que se debe resaltar de José Antonio es que es un economista nato y una persona para la que pesan más las líneas técnicas, que las políticas, antes de tomar cualquier decisión. Prueba de ello es que ha trabajado en varios gobiernos con líneas políticas diferentes.

Jahir Gutiérrez Ossa, docente de la Universidad CES, destacó que Ocampo es un académico de la vieja escuela, para los que la impronta era el desarrollo económico como base para sacar adelante a los países, así mismo, resaltó que tiene una visión heterodoxa de la economía, en la cual se combinaban las reglas con el pragmatismo.

“Es importante destacar que no es una persona que no se acomoda al día a día de la política, es una persona que no se pone a improvisar y sabe de lo que está hablando. Ha dedicado su vida a la formación académica y podemos decir incluso que está a la par de grandes como Guillermo Perry o Jorge Iván González Borrero. Es alguien que es buscado por sus conocimientos y no por la línea política que sigue”, dijo Gutiérrez.

El académico dijo que es muy valioso que quien llegue al cargo sea un economista nato, ya que es un requerimiento o sugerencia de muchos organismos internacionales. Esto con el fin de evitar que las decisiones que se tomen desde esta cartera afecten el buen dinamismo que trae consigo la economía.