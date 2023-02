Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol se recuperaron del mal arranque y cerraron en verde este 20 de febrero

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ecopetrol dieron vuelta a la mala racha y este lunes -20 de febrero- terminaron con saldo a favor su primera sesión de la semana, pese a los fuertes desplomes con los que iniciaron, en medio del panorama de incertidumbre que ronda a los inversionistas por lo que pueda pasar en los próximos meses, frente a la lucha de los bancos centrales contra la inflación y la desaceleración económica que al parecer se está dando más rápido de lo que se proyectó en algún momento.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap acabó en 1.210,92 unidades, creciendo de esta forma un 0.09 % respecto a las 1.209 que marcaron la referencia. Si bien este resultado es bueno, no se puede pasar por alto que no ayuda mucho a recuperar todo lo que se ha perdido en febrero y que en esta oportunidad arrancó en rojo e incluso alcanzó a estar en mínimos de 1.1196 unidades, que no se veían desde hace más de tres meses.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap acabó en 1.210,92 unidades, creciendo de esta forma un 0.09 % respecto a las 1.209 que marcaron la referencia.

No hay que olvidar que el pasado viernes, el Colcap acabó en 1.209,86 unidades, cayendo de esta forma -1,34 % frente a las 1.226 que marcaron la referencia. Este indicador comenzó ese día en rojo y muy rápido empezó a caer en medio de una volatilidad pronunciada que la llevó hasta mínimos de 1.204 unidades, marcando así sus niveles más bajos de lo que va corrido del año y prendiendo las alarmas entre los inversionistas.

La noticia del día corrió por cuenta de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) que presentó los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera para el mes de febrero en Colombia, según los cuales, los analistas y expertos aseguran que al parecer la inflación tocaría su techo este mes, aunque se mantendría en su nivel más alto del último siglo, ya que su descenso aún se demoraría un poco más.

Los mercados de renta fija volvieron a terminar dispares, con algunos de sis indicadores en rojo.

Entre tanto, revisando las otras tres grandes referencias de la bolsa colombiana, hay que destacar que todas se pusieron de acuerdo para caer, puesto que el Coleqty perdió un -0,07 % para quedar en 808,90 unidades, el COLIR cedió un -0,06 % a 757,40 unidades y el COLSC fue el más afectado y terminó retrocediendo un -1,2 % para quedar en 822,95 unidades. Por otra parte, los mercados de renta fija volvieron a terminar dispares, con algunos de sis indicadores en rojo.

Según este centro de pensamiento, las expectativas de inflación para febrero de 2023 se ubicaron en 13,25 % y para diciembre de 2023 en 9,0 %. Así mismo, los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 12,75 % en febrero del 2023, dado que la siguiente decisión de política es en marzo. Por su parte, esperan que la tasa aumente a 13,25 % en mayo del 2023 y cierre este año en 11,0 % para diciembre.

Uno de los puntos que más llama la atención en el informe de Fedesarrollo tiene que ver con el índice de confianza del mercado accionario, que mide la proporción de analistas que esperan una valorización del MSCI COLCAP a un año. En enero, el índice se ubicó en 80,0 %, evidenciando un aumento de 14,5 pps frente al resultado del mes anterior.

“El índice de resiliencia mide la proporción de analistas que esperan una recuperación del MSCI COLCAP un día después de una caída potencial del mismo. En enero, el índice se ubicó en 42,1 %, lo cual representa una caída de 7,9 pps con respecto al mes anterior. El índice de inmunidad mide la proporción de analistas que atribuye una baja probabilidad de desvalorización del MSCI COLCAP en los próximos seis meses ante una fuerte caída en los mercados internacionales. En enero, el índice cayó 6,9 pps frente al mes anterior, ubicándose en 45,5 %”, dice el reporte de esta fundación.

Esto quiere decir que si bien hay una confianza en los mercados bursátiles como destino de inversión, los analistas reconocen que no están pasando por un buen momento y que por ahora no hay un panorama de recuperación a la vista en el que se logre un cambio de tendencia, luego de tres años seguidos de pérdidas en sus consolidados finales. Desde la pandemia esta plaza no logra reponer el buen paso.

Pese a este negativismo creciente, Ecopetrol pudo regresar al buen camino y acabar con saldo a favor este lunes, luego de que sus acciones crecieran un 0,59 %, pese a no ser las más negociadas y se ubicaran en un precio por unidad de 2.551 pesos. El buen momento de los precios internacionales del petróleo jugaron a favor de esta firma y le permitieron reponerse, en medio de la crisis de confianza que enfrenta por los movimientos que suenan en su junta directiva.

Las empresas del sector industrial fueron las más afectadas este lunes en la BVC.

Por último, revisando el comportamiento de otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, se puede apreciar que Celsia (3,09 %), Grupo Aval (2,26 %), Cemex Latam Holding (2,0 %) y preferencial Davivienda (0,68 %); terminaron como las más valorizadas; mientras que a empresas como Conconcreto (-9,2 %), Mineros (-6,45 %), preferencial Corficolombiana (-4,76 %) y Cementos Argos (-3,72 %); no les fue tan bien y acabaron con sus acciones en terreno negativo.