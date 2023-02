BVC aprovecha el colapso de los mercados internacionales y este viernes abrió al alza

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol dieron vuelta a la mala racha que ha predominado a lo largo de la semana y este viernes -3 de febrero- iniciaron con fuertes repuntes en sus diferentes indicadores, aprovechando la caída que se aprecia por ahora en bolsas como las de Nueva York y los mercados europeos, tras los datos de desempleo que se conocieron en Estados Unidos, que se ubicaron por encima de lo esperado y prendieron las alarmas entre los inversionistas.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta jornada, el índice MSCI Colcap se ubica en 1.266, 74 unidades, creciendo de esta forma un .053 % respecto a las 1.260 que marcan la referencia. Si bien en un comienzo este indicador estuvo en terreno negativo, tocando incluso mínimos de 1.256,86 unidades; luego de esto empezó a treparse con fuerza, alcanzando el rango de ganancias en este momento y dejando atrás la volatilidad que ha caracterizado sus movimientos los últimos días.

La BVC corrigió una vez más la tendencia y recupera por ahora parte del terreno perdido el pasado jueves.

Así las cosas, esta referencia (una de las más importantes para saber qué pasa en la bolsa colombiana) corrigió una vez más la tendencia y recupera por ahora parte del terreno perdido el pasado jueves, cuando quedó en 1.260,10 unidades, cediendo de esta forma un -0,66 % respecto a las 1.268 que marcaron la referencia. Ese día estuvo marcado por una fuerte volatilidad para este indicador, que desde su arranque estuvo en terreno negativo y alcanzó a caer a mínimos de 1.240. Pese a que tuvo varios intentos de repunte que al final no dieron los resultados esperados.

La noticia del día corrió por cuenta del mercado laboral de Estados Unidos que creó, inesperadamente, puestos de trabajo en enero, mientras que los salarios subieron y el desempleo siguió bajando, según datos del gobierno publicados este viernes, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal (Fed, banco central) para contener la inflación.

La noticia del día corrió por cuenta del mercado laboral de Estados Unidos que creó, inesperadamente, puestos de trabajo en enero.

La mayor economía del mundo generó 517.000 puestos de trabajo en enero, tras cinco meses de desaceleración, y la tasa de paro bajó al 3,4 %, indicó un informe divulgado por el Departamento de Trabajo. Si bien esta cifra puede entenderse en un principio positiva, puesto que habla de más personas con trabajo, va en contravía de lo que esperan las autoridades monetarias, ya que se necesita una leve crisis económica para que el costo de vida empiece a descender.

Entre tanto, revisando las otras tres grandes referencias de la BVC, hay que destacar que una vez más se pusieron todas de acuerdo, pero en esta oportunidad para subir, ya que el Coleqty repunta un 0,49 % a 848.85 unidades, el COLIR gana un 0,51 % a 795,10 unidades y el COLSC progresa por ahora un 0,58 % para quedar en 887,77 unidades. De igual forma, los mercados de renta fija mantienen por ahora su buen rendimiento y crecen una vez más en el mercado local.

En el contexto internacional, la Bolsa de Valores de Nueva York abrió a la baja este viernes, sorprendida por la cifra de creación de empleos en Estados Unidos, mucho más alta de lo previsto, lo que reavivó los temores de ajustes monetarios por parte de la Reserva Federal, (Fed, banco central), todo en medio de resultados decepcionantes de las empresas.

A poco de la apertura, el índice estrella, el industrial Dow Jones, cayó -0,32 %, en tanto el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cedió 1,63 % y el índice ampliado S&P 500 -de las 500 mayores empresas cotizadas- perdió 1,03 %.

En el contexto internacional, la Bolsa de Valores de Nueva York abrió a la baja este viernes.

“Esta recesión que viene en el mundo es buscada, porque no se puede seguir creciendo con tanto estímulo y aumento de precios. Entonces lo que busca la tasa de interés es frenar, que si bien se creen empleos, sea en niveles muy bajos y con esto la economía pierda el impulso que lleva, pero obviamente sin caer en una recesión o una crisis muy severa. No obstante, por ahora vemos que sigue bajando el desempleo, eso se traducirá en un aumento del consumo y la inflación no caerá”, dijo Andrés Moreno, analista financiero.

Otro que también está aprovechando los repuntes de comienzo de operaciones en esta jornada es Ecopetrol, cuyas acciones suben un 1,39 %, pese a no ser las más negociadas, y alcanzan un precio por unidad de 2.560 pesos. Este crecimiento se origina en la cotización internacional del petróleo que también se disparó y alcanza los 82,61 dólares para el caso de la referencia Brent y los 76,42 dólares para el WTI; impulsado por la coyuntura financiera que se vive en el mundo.

Esta recesión que viene en el mundo es buscada, porque no se puede seguir creciendo con tanto estímulo y aumento de precios.

Por último, revisando los valores de otras empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, vale la pena destacar que Mineros (5,04 %) Grupo Energía Bogotá (3,13 %), preferencial Grupo Argos (2,35 %) y Ecopetrol (1,39 %) son las más valorizadas; mientras que a las acciones de Nutresa (-1,09 %), Bancolombia (-0,69 %) y Conconcreto (-0,41 %); no les va bien y por ahora se mantienen en terreno negativo.

*Con información de AFP.