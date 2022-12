BVC sigue en caída libre: ¿cómo arrancó este viernes 2 de diciembre?

La Bolsa de Valores de Colombia no logra recomponer el buen paso que lo llevó a tener un balance positivo en octubre y comienzos de noviembre y durante este viernes -2 de diciembre- volvió ceder ante la fuerte volatilidad que sacude a este mercado desde hace varios días, cayendo una vez más en sus diferentes referencias, para quedar cerca de los niveles que generalmente prenden las alertas entre los inversionistas.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta jornada, la última de la semana, el índice MSCI Colcap se ubica por ahora en 1.232,97 unidades, cediendo de esta forma un -0,2 % respecto a las 1.235 que marcan la referencia. Desde su arranque ha estado en terreno negativo y pese a varios repuntes que lo han llevado a máximos de 1.233, no logra marcar resultados en verde.

Si bien las noticias que llegan desde el panorama internacional son positivas, Colombia sigue enfrentado a un panorama de incertidumbre en materia de transición energética, inflación, tasas de interés y desaceleración de la economía, que hacen que el país pierda atractivo entre los inversionistas, generando una caída en el flujo de capitales, que también golpea a Ecopetrol, una de las firmas más negociadas en este mercado.

Más de 110 inversionistas fueron estafados. - Foto: Getty Images

Dando un vistazo a las otras dos grandes referencias de la BVC, el COLSC y el COLIR vuelven a estar dispares, puesto que mientras el primero crece un 0,02 % en este momento y llega 958,37 unidades, el segundo cede un 0,23 % hasta las 787,58 unidades. Las empresas del sector energético son por ahora las de mejor rendimiento en este arranque de cierre de semana.

La noticia del día corre por cuenta de Estados Unidos, donde se crearon en noviembre muchos más puestos de trabajo de lo esperado, a pesar de las medidas para ralentizar la actividad económica y contener la creciente inflación, mientras que el desempleo siguió estable, según informó la Casa Blanca.

El mercado laboral de la economía más grande del mundo sumó 263.000 empleos, mucho más de los 200.000 que estimaban los analistas, en tanto la tasa de desempleo se mantuvo en 3,7 %, un nivel muy bajo. En octubre, se habían creado 284.000 puestos de trabajo, según datos revisados al alza también publicados el viernes por el Departamento de Trabajo.

Volviendo a la bolsa colombiana, Ecopetrol volvió a caer, un 0,61 % en esta ocasión, y deja su precio por acción en 2.286 pesos, borrando de tajo las pocas ganancias que acumuló el pasado jueves. La inestabilidad del mercado petrolero y las informaciones sin confirmar que rondan a las directivas de esta empresa, frente a un posible cambio en su presidencia, siguen jugando en contra de esta firma.

No obstante, hay que tener presente que la petrolera estatal tuvo un buen cierre ayer, aunque aún no se recupera del fuerte desplome del pasado miércoles. En esa oportunidad creció un 0,44 % que dejó su precio por acción en 2.300 pesos. Esta empresa viene batallando desde hace varias semanas por no derrumbarse tras su exclusión del MSCI.

En el panorama internacional, la Bolsa de Valores de Nueva York abrió a la baja el viernes, sorprendida por cifras de creación de empleo mucho mejores de lo esperado, lo cual modera las esperanzas de una desaceleración del ajuste monetario en curso.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cayó un 0,86 %, el tecnológico Nasdaq cedió un 1,42 % y el índice ampliado S&P 500 bajó un 1,07 %.

Por último, dando un vistazo a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, Canacol Energy (0,69 %) y Celsia (0,52 %); reportan los mayores crecimientos en su arranque, mientras que preferencial Aval (-4,36 %), Nutresa (-1,33 %) y Ecopetrol (-0,61 %); dan cuenta de los mayores desplomes.

*Con información de AFP.