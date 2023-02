BVC sumó un día más con números en rojo este miércoles y prende alarmas en el mercado

La Bolsa de Valores de Colombia sigue de capa caída y envuelta en un manto de desconfianza desde los inversionistas; que la llevó a completar un día más en rojo este miércoles -22 de febrero- y a quedar en niveles que no se veían hace cinco meses y que sin duda prenden las alertas entre los inversionistas, puesto que el fantasma de una crisis económica no deja que esta plaza de inversiones regrese al terreno positivo.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap acabó en 1.187,55 unidades retrocediendo un -0,88 % respecto a las 1.198 que marcaron la referencia. Desde el arranque esta referencia se ubicó en terreno negativo y pese a que intentó repuntar en varias ocasiones, su tendencia fue mayoritariamente negativa y al final quedó en su punto más bajo de febrero.

Así las cosas, ya van dos días seguidos de desplomes para el Colcap en esta semana, teniendo en cuenta que el pasado martes acabó en 1.198,14 unidades. - Foto: B V C

Así las cosas, ya van dos días seguidos de desplomes para el Colcap en esta semana, teniendo en cuenta que el pasado martes acabó en 1.198,14 unidades, perdiendo de esta forma un -1,06 % frente a las 1.210 que marcaron la referencia ese día. Adicionalmente, regresa a la barrera de las 1.100 unidades y de inmediato prende las alertas entre los inversionistas, quienes no encuentran la manera de recuperar el buen paso con el que terminaron el 2022.

La noticia del día corrió por cuenta de las minutas de la pasada reunión de la Fed que se dieron a conocer esta tarde en los Estados Unidos, según las cuales una sólida mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal acordaron en su última reunión de política reducir el ritmo de los aumentos en la tasa de interés de referencia a un día del banco central de EE. UU. a un cuarto de punto porcentual, pero también dijeron que los riesgos de una alta inflación seguían siendo un “factor clave”.

La noticia del día corrió por cuenta de las minutas de la pasada reunión de la Fed que se dieron a conocer esta tarde en los Estados Unidos. - Foto: B V C

Dando un vistazo a las otras tres grandes referencias de la bolsa colombiana, hay que decir que los resultados para estos fueron dispares, ya que el Coleqty perdió un -0,39 % para quedar en 796,15 unidades y el COLIR cedió un -0,36 % hasta ubicarse en 745,26 unidades; mientras que el COLSC fue el único que acabó en positivo tras subir un 0,9 % que lo dejó en 824,45 unidades. Entre tanto, los mercados de renta fija terminaron todos en verde y recuperaron el buen ritmo de la semana pasada.

Las minutas mostraban a la Fed (Reserva Federal o banco central estadounidense) navegando hacia un posible punto final para sus aumentos de tasas actuales, a la vez que desaceleró el ritmo para acercarse con más cautela a un posible punto de parada y al mismo tiempo dejó abierto cuánto subirán las tasas en última instancia en caso de que la inflación no se desacelera.

Algunos formuladores de políticas en la reunión señalaron que sigue habiendo un riesgo “elevado” de una recesión en Estados Unidos este año mientras la Fed continúa su batalla para sofocar una tasa de inflación que se disparó a un máximo de 40 años en 2022. Vale recordar que el banco central elevó su tasa de política durante ocho reuniones desde un punto de partida cercano a cero en marzo pasado hasta el rango actual de 4,50 %-4,75 %.

Los datos desde la última reunión han mostrado una economía que continúa creciendo y agregando empleos a un ritmo inesperadamente rápido, y haciendo un progreso menos constante hacia el objetivo de inflación del 2 % de la Reserva Federal.

Esta caída borró las pocas ganancias que había logrado Ecopetrol en la última semana. - Foto: B V C

Las minutas también mostraron que los funcionarios de la Fed aún están en sintonía con el riesgo de que tengan que hacer más para mantener la inflación en caída, una tendencia agresiva que puede verse con mayor precisión cuando los encargados de formular políticas emitan nuevas tasas de interés y proyecciones económicas en una reunión dentro de cuatro semanas.

Este ambiente de incertidumbre también le pasó factura a Ecopetrol que no logró mantener el buen ritmo del pasado martes y regresó a la tendencia negativa. En esta oportunidad sus acciones no fueron las más negociadas, perdieron un -2,16 % y acabaron con un valor por unidad de apenas 2.532 pesos. La caída de la cotización internacional del petróleo también jugó en contra de esta firma, que si bien se mantiene en niveles de calma, no logra volver a repuntar.

El temor a una recesión sigue minando la confianza de los inversionistas. - Foto: B V C

Por último, dando un vistazo a otras empresas que también cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que destacar que Grupo Aval (6,67 %), Celsia (2,55 %), Éxito (2,41 %), preferencial Grupo Argos (2,25 %) y Grupo Sura (2,13 %); acabaron como las más valorizadas. Así mismo, a las acciones de preferencial Bancolombia (-2,54 %), Ecopetrol (-2,16 %), preferencial Aval (-1,96 %) y Grupo Aval (-1,34 %); no les fue tan bien y acabaron con saldo negativo.

*Con información de Reuters.