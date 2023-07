BVC y Ecopetrol amanecieron este viernes entre la volatilidad y los desplomes

| Foto: B V C

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol perdieron nuevamente el rumbo este viernes -21 de julio- tras comenzar la última sesión de esta semana en medio de fuertes desplomes en sus indicadores.

Con esto no se percibe con claridad en este momento si se podrá mantener o no el buen paso con el que cerró este mercado el pasado miércoles, cuando el Colcap acabó en 1.173,75 unidades, creciendo de esta forma un 0,34 % respecto a las 1.169 que marcaron la referencia durante el día. Si bien esta ha sido una semana de buenos resultados para esta plaza de inversiones, todavía persiste la prevención entre los operadores, puesto que la economía mundial no se recupera del todo y en Colombia todavía hay factores que generan temor respecto a lo que se vendrá durante las próximas semanas.