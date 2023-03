BVC y Ecopetrol arrancaron en caída libre este miércoles y encienden las alarmas en el mercado

Ambos indicadores cayeron a niveles que no se veían desde hace meses.

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol dejaron nuevamente atrás la buena racha con la que despidieron el pasado martes y este miércoles -15 de marzo- iniciaron con fuertes caídas en sus diferentes indicadores, afectados por el panorama de incertidumbre que sigue reinando entre los inversionistas tras los debacles financieros que se han visto en Estados Unidos y en Europa, donde los efectos de las tasas de interés empiezan a sentirse. Así mismo, el debate de la reforma pensional que está a punto de comenzar, también genera estrés en el mercado bursátil.

De acuerdo con los primeros reportes de esta jornada, que apunta a ser bastante movida, el índice MSCI Colcap se ubica en 1.129,01 unidades, retrocediendo de esta forma un -2,28 % respecto a la línea de referencia. Desde el comienzo este indicador, uno de los más importantes para saber qué pasa en la BVC, se posó en terreno negativo y en sus primeros movimientos cayó incluso a mínimos de 1.124 unidades, aunque muestra varios intentos de repunte para cambiar su tendencia.

De acuerdo con los primeros reportes de esta jornada, que apunta a ser bastante movida, el índice MSCI Colcap se ubica en 1.129,01 unidades, retrocediendo de esta forma un -2,28 %. - Foto: B V C

Con estos resultados el Colcap cambia nuevamente de ritmo, después de que el pasado martes acabó en 1.156,17 unidades, creciendo de esta forma un 0,18 %. El temor a una crisis mantiene alta la aversión al riesgo entre los operadores de este mercado, que no logra tomar un buen paso y sigue moviéndose entre altas y bajas muy pronunciadas que por ahora la regresan a su punto más bajo del 2023, sin una proyección de mejora a futuro, por lo menos en el corto plazo.

Entre las noticias económicas a destacar para entender lo que está pasando con estos indicadores, lo primero a saber que bien temprano Estados Unidos publicó el dato de ventas minoristas que registró una variación mensual del -0,4 % y del PPI, que también cayó un -0,1 %, quitándole algo de presión al tema de la inflación, como ya se vio con los reportes conocidos en la jornada pasada; dando señales claras de que las políticas adoptadas por la Fed (Reserva Federal o banco central estadounidense), ya empezaron a dar resultados.

Por su parte los mercados de renta fija se volvieron a poner de acuerdo para crecer y en este momento repuntan en su totalidad. - Foto: B V C

No obstante, los mercados no dan por descontado un nuevo aumento del 25 puntos básicos en las tasas de interés durante la próxima reunión de las autoridades financieras del gigante norteamericano, mientras que a nivel global, el estrés financiero vuelve a subir por cuenta de Credit Suisse, firma a la que su mayor accionista decidió retirar las nuevas inyecciones de capital y prende las alarmas en el sector bancario europeo, que aún no se repone del anuncio de quiebra del Silicon Valley Bank.

Entre tanto, revisando las otras tres grandes referencias de la bolsa colombiana hay que decir que todas se ubican en rojo, puesto que el Coleqty cede un -1,67 % a 780,06 unidades, el COLIR pierde un -1,7 % que lo lleva hasta las 730,45 unidades, mientras que el COLIR es el menos afectado tras retroceder un -0,17 % que lo posiciona en 860,69 unidades. Por su parte los mercados de renta fija se volvieron a poner de acuerdo para crecer y en este momento repuntan en su totalidad.

Adicional a todo esto hay que tener presente que en los próximos días el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso de la República las reformas laboral y pensional, las cuales vienen generando estrés entre los analistas, expertos e inversores; por los efectos negativos que generarán en el país, especialmente en tiempos en los que no se descarta una recesión económica severa por culpa de la inflación y las constantes subidas de tasas, que tienen contra las cuerdas al mercado laboral.

El problema es que, de lo que se conoce hasta ahora de ambas reformas, estas no brindan soluciones para la informalidad laboral y, por el contrario, para algunos expertos la podrían empeorar. Datos del Dane indican que, de los 22,4 millones de ocupados que tenía el país al cierre de 2022, solo 9,5 millones contaban con un empleo formal y 12,9 millones estaban en la informalidad.

Ecopetrol no pasa por un buen momento en la BVC. - Foto: B V C

Toda esta tensión también le está pasando factura a Ecopetrol cuyas acciones pierden un -3,26 %, pese a ser las más negociadas, y caen a un precio por unidad de 2.401 pesos, luego de haber estado incluso en mínimos de 2.300. Los temores de que las dificultades del sector bancario provoquen una recesión económica mundial derrumbaron este miércoles las cotizaciones del petróleo a su nivel más bajo desde diciembre de 2021 y esto le ha pasado factura a la petrolera estatal.

En los reportes que se tienen hasta el momento, el barril del crudo estadounidense WTI caía 5,40 %, a 67,47 dólares, y el de Brent, de referencia en Europa, se hundía 5,06 %, a 73,53 dólares.

En los reportes que se tienen hasta el momento, el barril del crudo estadounidense WTI caía 5,40 %, a 67,47 dólares, y el de Brent, de referencia en Europa, se hundía 5,06 %, a 73,53 dólares. - Foto: B V C

Por último, dando un vistazo a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia hay que decir que el grupo de las más valorizadas está integrado en este momento por Terpel (7,63 %), Cementos Argos (0,99 %) y Grupo Sura (0,56 %); mientras las caídas más fuertes son para ETB (-11,67 %), Conconcreto (-9,95 %), Grupo Aval (-5,56 %), Canacol Energy (-4,6 %) y preferencial Grupo Argos (-4,2 %).

*Con información de AFP.