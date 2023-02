BVC y Ecopetrol cerraron con resultados dispares este martes tras un nuevo día de caídas

La Bolsa de Valores de Colombia no logró mantener el buen paso con el que inició este martes 21 de febrero y terminó nuevamente en terreno negativo, golpeada por la incertidumbre que sigue reinando entre los inversionistas, mientras que Ecopetrol mantuvo el buen ritmo del pasado lunes y una vez más cerró con crecimiento en sus registros, impulsada por el regreso de la confianza en sus acciones y los movimientos del petróleo en los mercados internacionales.

De acuerdo con los registros de cierre para esta jornada, el índice MSCI Colcap acabó en 1.198,14 unidades, perdiendo de esta forma un -1,06 % respecto a las 1,210 que marcaron la referencia. Con esto no solo pierde las pocas ganancias que había logrado en febrero, sino que regresa a niveles que no se veían desde hace cinco meses, cuando atravesó por uno de sus peores momentos. Este indicador comenzó el día con ligeros repuntes que la llevaron hasta máximos de 1.213 unidades, pero sobre las 11 de la mañana entró en caída libre.

Cabe recordar que el pasado lunes el Colcap acabó en 1.210,92 unidades, creciendo de esta forma un 0,09 % respecto a las 1.209 que marcaron la referencia y que si bien este resultado es bueno, no se puede pasar por alto que no ayuda mucho a recuperar todo lo que se ha perdido en febrero y que en esta oportunidad arrancó en rojo e incluso alcanzó a estar en mínimos de 1.1196 unidades, que no se veían desde hace más de tres meses.

Por ahora la atención de los analistas, expertos e inversores se centra en el próximo 28 de febrero, cuando los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República se reunirán para definir el futuro de las tasas de interés en Colombia de cara al mes de marzo, teniendo en cuenta que la inflación se resiste a ceder y que la desaceleración económica del país se está dando más rápido de lo que se esperaba, prendiendo alarmas sobre el mercado laboral, ya que no se quiere un repunte de la informalidad laboral.

Revisando cómo le fue a las otras tres grandes referencias de la bolsa colombiana, hay que resaltar que todas terminaron en rojo nuevamente, puesto que el Coleqty cedió un -1,2 % a 799,30 unidades, el COLIR perdió un -1,25 % para quedar en 747,93 unidades y el COLSC, que había logrado ser el único que en sesiones anteriores quedaba a flote, en esta oportunidad se desplomó y retrocedió un -0,71 %, acabando en 817,07 unidades. Los indicadores de mercados de renta fija por su parte acabaron la mayoría en verde.

El mercado bursátil se sigue moviendo entre el miedo y la incertidumbre, puesto que cada vez se acerca más el fin de mes y con esto las nuevas reuniones de los bancos centrales. En ellas se decidirá el cambio de política monetaria de cara al mes de marzo y las proyecciones apuntan a nuevos incrementos en las tasas de interés, principalmente en países como Estados Unidos. Allí, las cifras de desaceleración económica, mercado laboral e inflación no son tan alentadoras y tienen preocupadas a las autoridades monetarias, mientras que no se descarta la posibilidad de recesión.

Una inflación en puntos que no se veían desde hace un siglo y la posición agresiva que está adoptando el Emisor contra ese flagelo, son dos factores que le han pasado factura al optimismo de los inversionistas, quienes por ahora se preparan para una nueva subida de las tasas de interés, mientras la gente se pregunta cuándo empezará a bajar el costo de vida, en medio de proyecciones poco favorables.

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, las expectativas de inflación para febrero de 2023 se ubicaron en 13,25 % y para diciembre de 2023 en 9,0 %. Así mismo, los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 12,75 % en febrero del 2023, dado que la siguiente decisión de política es en marzo. Por su parte, esperan que la tasa aumente a 13,25 % en mayo del 2023 y cierre este año en 11,0 % para diciembre.

Volviendo a la BVC, hay que decir que Ecopetrol fue de las pocas firmas que logró mantenerse en pie durante esta sesión, ya que sus acciones no solo se posicionaron como las más negociadas, sino que al cierre terminaron creciendo un 1,45 % para quedar con un valor por unidad de 2.588 pesos, muy cerca de la barrera de los 2.600 pesos que tuvo hace algunas semanas. La inestabilidad del mercado internacional jugó a favor de esta firma.

Por último, revisando el desempeño de otras empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, se puede resaltar que Grupo Aval (-6,08 %), Éxito (-5,93 %), Celsia (-5,19 %), preferencial Grupo Sura (-4,58 %) y Grupo Energía Bogotá (-4,57 %); acabaron como las más desvalorizadas. Entre tanto, Cemex Latam Holding (6,41 %), Mineros (4,28 %), preferencial Cementos Argos (2,11 %) y Cementos Argos (1,93 %); tuvieron un buen día y acabaron con saldo en verde.