BVC y Ecopetrol cerraron dispares en este Lunes de Pascua

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ecopetrol cerraron este 10 de abril con resultados dispares, luego de la inactividad que vivieron los mercados por cuenta de la Semana Santa; donde las acciones de la petrolera estatal no tuvieron un balance positivo respecto a los datos que venía reportando desde que inició el cuarto mes del año.

Aunque los mercados se comportaron con relativa tranquilidad, no se puede negar que todavía se mantiene la preocupación por el riesgo de recesión económica y que se suma al comportamiento de la inflación que sigue en alza. A pesar de las estimaciones realizadas, en lo que respecta a Colombia estas no se cumplieron, debido a que en marzo a pesar que la variación fue menor, todavía no es suficiente para que se considere que ya se alcanzó el techo máximo.

Sumado a que los niveles de confianza de los inversionistas hacia el país no muestran señales de mejoría, debido a las posturas políticas del actual Gobierno y que están teniendo eco en los mercados, los cuales no están respondiendo favorablemente, sino que, por el contrario, están siendo muy cautos y poco interesados en arriesgarse a hacer negocios.

Para este inicio de semana, el índice MSCI Colcap registró un ligero crecimiento frente a los resultados del pasado 5 de abril, donde se registró una variación positiva de 1,28%. - Foto: Tomado de la página web de la BVC.

Así las cosas, en el reporte de cierre se destaca que el índice MSCI Colcap finalizó 1.200,34 unidades, lo que significó un crecimiento del 0.57% respecto a las 1.193,57 unidades con las que cerró la jornada del pasado miércoles 5 de abril. En la apertura, comenzó en 1.194,83 unidades y a medida que transcurrieron las horas se fue evidenciando un comportamiento relativamente estable hasta los últimos minutos de concluir la jornada, cuando tuvo un alza súbita que llevó a que finalizara en su pico más alto de cotización del día.

En cuanto a los otros índices accionarios que se miden en la bolsa colombiana, los resultados fueron dispares también, debido a que el Coleqty subió 0.64 % a 820,09 unidades; el Colir creció 0.66 % y llegó a 776,09 unidades, mientras que el COLSC registró una variación negativa del 0,08 % que lo dejó en 877,66 unidades. Con respecto a los mercados de renta fija, todos los indicadores cerraron en positivo.

Las acciones de Ecopetrol arrancaron semana en caída, respecto a los resultados que se registraron en jornadas anteriores en lo que va corrido de abril. - Foto: Tomado de la página web de la BVC.

En lo relacionado con Ecopetrol, las acciones registraron una leve caída del 0.93 % al cotizarse en $2.519,00, cifra que evidencia un menor valor de cotización si se compara con los $2.540,00 en lo que cerró la jornada del pasado Miércoles Santos. En el inicio de la jornada, arrancó en $2.525,00 y con el transcurrir de las horas se fueron presentando fluctuaciones al alza que llevaron a que se cotizara en $2.540,00, finalizando por debajo del precio ante mencionado.

“Esta fue una jornada con poco movimiento en los mercados. Tan sólo la acción se Ecopetrol movió 7 mil millones de los 34 mil millones que se registraron en la bolsa de valores y que estuvo muy bajo de los 100 mil millones en promedio. Por estos bajos volúmenes no es posible determinar una dinámica real del mercado, por lo que debemos esperar la consolidación de volumen para determinar el apetito inversionista”, manifestó Diego Palencia, analista financiero y vicepresidente de investigaciones y estrategia de Solidus Capital.

Estas fueron las acciones de compañías o grupos empresariales que más se valorizaron en la BVC este 10 de abril de 2023. - Foto: Tomado de la página web de la BVC.

Finalmente, al revisar el desempeño de otras acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, se evidencia que las que más se negociaron en la jornada de este Miércoles Santo fueron: Icolcap, PFBColombia, Ecopetrol, Bancolombia e ISA. Pero, las que más se valorizaron fueron las de PEI (18.91%), Grupo Energía Bogotá (4,92 %), Cementos Argos (2.59 %), Bancolombia (1.93 %) y Nutresa (1.79 %). En contraste, las acciones de Davivienda (-5.21 %), Bogotá (-1.63 %), Promigas (-1.39 %), CNEC (-1.16 %) y Grupo Aval (-1.06 %), fueron las que más se desvalorizaron en la jornada de este 5 de abril.