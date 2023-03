BVC y Ecopetrol cerraron dispares este jueves 16 de marzo por culpa de la volatilidad

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ecopetrol no soportaron las fuertes bajas que se registraron este jueves 16 de marzo y terminaron cediendo con resultados dispares, en medio de la tensión y el estrés que reina entre los inversionistas, quienes aguardan por las nuevas decisiones en materia de tasas de interés que lleguen desde la Fed.

A su vez, intentan mantener la calma mientras sortean el temor a una crisis bancaria que ya comenzó con la quiebra del Silicon Valley Bank y que amenaza otras grandes instituciones en Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta jornada, que estuvo bastante movida, el índice MSCI Colcap acabó en 1.118,43 unidades, creciendo de esta forma un 0,6 % respecto a las 1.111 que marcaron la referencia. En un principio esta referencia estuvo en terreno negativo y sobre las 10 de la mañana empezó a crecer hasta llegar a máximos de 1.150 unidades y aunque en los últimos minutos se derrumbó con fuerza, alcanzó a terminar con saldo a favor.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta jornada, que estuvo bastante movida, el índice MSCI Colcap acabó en 1.118,43 unidades. - Foto: B V C

Así las cosas, por ahora se rompió nuevamente la tendencia negativa, teniendo en cuenta que el pasado miércoles esta referencia terminó en 1.111,75 unidades tras ceder un 3,84 % frente a las 1.156 que marcaron la referencia ese día.

Con este hubiesen sido tres días seguidos de resultados negativos para la bolsa colombiana, que se encuentra en su nivel más bajo del 2023, con registros similares a los que se vieron en septiembre del 2022, cuando este mercado también atravesó un periodo de crisis por culpa de la creciente inflación.

Por su parte los mercados de renta variable crecieron en su totalidad y acabaron todos con saldo a favor. - Foto: B V C

El temor a una recesión y las recientes noticias sobre la quiebra del Silicon Valley Bank tienen contra las cuerdas a las grandes instituciones financieras de los Estados Unidos, que ahora centran su atención en el First Republic Bank, sobre el cual también soplan vientos de crisis, luego de que un gran número de sus clientes solicitaron el retiro de su dinero de forma masiva y pusieran a esta entidad en un escenario de iliquidez bastante grave.

Debido a esto, grandes bancos como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. y Wells Fargo & Co. están en conversaciones para depositar miles de millones de dólares de su propio dinero en First Republic, según reveló este jueves el medio financiero The Wall Street Journal, que también asegura que ya se están adelantando las conversaciones para materializar esta ayuda en las próximas horas.

El temor a una recesión y las recientes noticias sobre la quiebra del Silicon Valley Bank tienen contra las cuerdas a las grandes instituciones financieras de los Estados Unidos, que ahora centran su atención en el First Republic Bank. - Foto: AFP

Según esta publicación, en este plan también se incluirán entidades como Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. y los gigantes bancos regionales U.S. Bancorp y PNC Financial Services Group Inc; los cuales también temen por un efecto dominó en el sector financiero, que pueda afectar seriamente la economía de los Estados Unidos, en tiempos en los que no se descarta una recesión y la recuperación económica va un poco más lento de lo que se preveía.

Debido a esto se generó un positivismo fugaz, que dio un respiro a las otras tres grandes referencias de la Bolsa de Valores de Colombia y gracias a esto lograron terminar con resultados dispares en los que el Coleqty creció un 0,9 % a 777,07 unidades y el COLIR se disparó un 0,85 % a 726,93 unidades, mientras que el COLSC se derrumbó un -0,14 % y terminó con 875,34 unidades. Por su parte, los mercados de renta variable crecieron en su totalidad y acabaron todos con saldo a favor.

Otro dato importante tuvo que ver con el Banco Central Europeo (BCE), que volvió a aumentar sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, para combatir la inflación, juzgando que los bancos de la zona euro son sólidos y “resilientes” pese a las turbulencias que afectan al sector. Sin embargo, los guardianes del euro se mostraron prudentes y no aludieron, como habían hecho hasta ahora, a la necesidad de seguir aumentando tasas de forma “significativa”.

Ecopetrol no logró mantenerse a flote y terminó esta jornada con números en rojo, lastrada por las caídas en los precios internacionales del crudo, que también sufren los estragos del fantasma de la recesión. - Foto: B V C

Los mercados no descartaban la posibilidad de una subida de 0,25 porcentuales, menor de la inicialmente prevista y anunciada el mes pasado por el propio instituto emisor. Ahora, los tipos de interés del instituto emisor de la zona euro se sitúan en una horquilla de entre 3 % y 3,75 %, nivel máximo desde octubre de 2008.

Por su parte, Ecopetrol no logró mantenerse a flote y terminó esta jornada con números en rojo, lastrada por las caídas en los precios internacionales del crudo, que también sufren los estragos del fantasma de la recesión y no logran recuperar su senda de crecimiento. Las acciones de la petrolera estatal fueron las más negociadas del mercado, pero terminaron cayendo un -1,13 % y un valor por unidad accionaria en apenas 2.370 pesos.

El grupo de las más valorizadas terminó integrado por Grupo Energía Bogotá (7,59 %), Celsia (6,3 %), Bogotá (6,29 %), preferencial Cementos Argos (4,02 %) y Grupo Bolívar (3,46 %). - Foto: B V C

Por último, pasando revista a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que decir que el grupo de las más valorizadas terminó integrado por Grupo Energía Bogotá (7,59 %), Celsia (6,3 %), Bogotá (6,29 %), preferencial Cementos Argos (4,02 %) y Grupo Bolívar (3,46 %); mientras que los mayores desplomes fueron para Grupo Sura (-4,19 %), BVC (-2,08 %), Mineros (-1,75 %), Bancolombia (-1,43 %) y Terpel (-1,19 %).