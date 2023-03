BVC y Ecopetrol cerraron en verde este martes gracias a un repunte de último minuto

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol cedieron una vez más ante la volatilidad y lograron por muy poco cerrar en terreno positivo este martes 14 de marzo, luego de un día bastante movido en el que la indecisión y la creciente aversión al riesgo entre los operadores fue el común denominador.

Si bien los datos de inflación revelados en Estados Unidos ayudaron en su momento, el fantasma de la recesión sigue haciendo de las suyas mientras se conoce qué pasará con las tasas de interés en todo el mundo.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta jornada bastante movida, el índice MSCI Colcap acabó en 1.156,17 unidades, creciendo de esta forma un 0,18 % respecto a las 1.154 que marcaron la referencia durante el día. Este indicador vivió su mejor momento sobre las 10 de la mañana, cuando alcanzó máximos de 1.171 unidades, pero luego de esto empezó a caer, tocando incluso mínimos de 1.153 unidades en terreno negativo y gracias a un repunte de último minuto logró quedar con un crecimiento muy pequeño.

Con este resultado final se rompe la tendencia negativa con la que cerró el pasado lunes, cuando quedó en 1.154,07 unidades y retrocedió 2,8 % respecto a la jornada anterior. Este por ahora es su punto más bajo del mes de marzo y uno de los más desfavorables de todo 2023, lastrado principalmente por el nerviosismo que se desató entre los inversores por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), que no fue ajeno a la crisis que ha generado la subida de tasas de interés en Estados Unidos.

La noticia del día corrió por cuenta de la inflación en Estados Unidos, que volvió a moderarse en febrero y con un 6 % marcó su nivel más bajo a 12 meses desde hace un año y medio.

La información se conoce en un contexto de dificultades para la Reserva Federal (Fed, banco central), bajo presión por la quiebra del banco SVB y otras dos entidades antes de su reunión de política monetaria de la semana que viene para definir cuánto aumentará sus tasas de interés de referencia.

Pese a esto, las otras tres grandes referencias de la bolsa colombiana no lograron mantener el buen paso y cedieron ante el estrés para acabar con resultados dispersos en los que el Coleqty repuntó un 0,29 % a 793,30 unidades, el COLIR cerró con variación del 0,0 % en 0,00 unidades y el COLSC fue el único que cedió y acabó con un retroceso del -0,71 % a 862,12 unidades. En lo que concierne a los mercados de renta fija, estos tampoco tuvieron un buen día y acabaron mayoritariamente en rojo.

El dato de 6 % de aumento de precios en un año está en línea con lo esperado por los analistas, y se compara con el 6,4 % de enero, de acuerdo al índice de precios al consumo IPC (CPI por sus siglas en inglés) publicado el martes por el Departamento de Trabajo. En la comparación mes sobre mes, el incremento de precios fue de 0,4 %, también en línea con las expectativas de los analistas, tras un repunte en enero.

Igualmente, a pesar de que este fue el aumento interanual más pequeño desde septiembre de 2021, el nivel de alza de precios se mantiene muy por encima del objetivo a largo plazo de 2% de los encargados de la política monetaria. Se trata además del octavo mes consecutivo de caída del dato de inflación desde el máximo de 9,1% a 12 meses en junio pasado.

Si bien el dato de inflación es positivo, la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos) sigue bajo presión debido a la incertidumbre en la economía y las quiebras de algunas entidades financieras. Esta autoridad tiene la tarea de manejar la inflación y mantener una economía estable, y ha estado considerando la posibilidad de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, sin generar una desaceleración económica severa que termina golpeando seriamente el desempleo.

No obstante, pese a todo este estrés, Ecopetrol pudo mantenerse a flote y recuperar parte de lo perdido el pasado lunes, luego de que sus acciones se ubicaran como las más valorizadas, crecieran un 0,81 % y acabaran con un precio por unidad de 2.482 pesos. Si bien a la cotización internacional del petróleo no le fue bien este martes, esto no fue suficiente para cortar el buen momento por el que atraviesa la petrolera estatal.

Esta fue una jornada muy movida para la BVC. - Foto: B V C

Por último, dando un vistazo a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, se puede decir que el grupo de las más valorizadas quedó conformado por Celsia (5,58 %), Grupo Sura (5,29 %), Bogotá (3,12 %), Grupo Energía Bogotá (2,9 %) y BVC (2,17 %); mientras que los mayores desplomes fueron para Fabricato (-6,78 %), Terpel (-6,08 %), preferencial Aval (-3,47 %) y Nutresa (-3,15 %).

*Con información de AFP.