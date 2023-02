BVC y Ecopetrol luchan por mantenerse a flote este martes y hacer frente a la incertidumbre

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol amanecieron nuevamente entre la volatilidad e incertidumbre este martes -21 de febrero- afectadas por el temor que sigue reinando entre los inversionistas de cara al cierre de este mes, frente a temas como los cambios de políticas monetarias que se proyectan para marzo y el comportamiento errático de la inflación, así como la necesidad de buenas noticias que permitan levantar el ánimo y reduzcan la aversión al riesgo.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap inició en 1.212,48 unidades, creciendo de esta forma un 0,12 % respecto a las 1.210 que marcan la referencia, para luego caer hasta mínimos de 1.203 unidades e intentar repuntar en dos ocasiones, logrando por ahora mantenerse en terreno positivo, aunque muy cerca de la línea roja. Con esto queda claro que no hay una tendencia clara y que la especulación sigue haciéndose sentir en esta plaza.

Cabe recordar que el pasado lunes el Colcap acabó en 1.210,92 unidades, creciendo de esta forma un 0.09 % respecto a las 1.209 que marcaron la referencia. - Foto: B V C

Cabe recordar que el pasado lunes el Colcap acabó en 1.210,92 unidades, creciendo de esta forma un 0.09 % respecto a las 1.209 que marcaron la referencia y que si bien este resultado es bueno, no se puede pasar por alto que no ayuda mucho a recuperar todo lo que se ha perdido en febrero y que en esta oportunidad arrancó en rojo e incluso alcanzó a estar en mínimos de 1.1196 unidades, que no se veían desde hace más de tres meses.

El mercado bursátil se sigue moviendo entre el miedo y la incertidumbre, puesto que cada vez se acerca más el fin de mes y con esto las nuevas reuniones de los bancos centrales. En ellas se decidirá el cambio de política monetaria de cara al mes de marzo y las proyecciones apuntan a nuevos incrementos en las tasas de interés, principalmente en países como Estados Unidos. Allí, las cifras de desaceleración económica, mercado laboral e inflación no son tan alentadoras y tienen preocupadas a las autoridades monetarias, mientras que no se descarta la posibilidad de recesión.

El mercado bursátil se sigue moviendo entre el miedo y la incertidumbre, puesto que cada vez se acerca más el fin de mes y con esto las nuevas reuniones de los bancos centrales. - Foto: B V C

Revisando el comportamiento de las otras tres grandes referencias de la BVC, se puede apreciar que todas se volvieron a poner de acuerdo, pero esta vez para crecer, ya que el Coleqty repunta por ahora un 0,08 % a 809,59 unidades, el COLIR crece un 0,09 % a 758,06 unidades y el COLSC sube un 0,13 % para quedar en 823,99 unidades en este momento. Los mercados de renta fija por su parte recuperaron el buen ritmo y por ahora crecen en su mayoría.

La memoria de los inversores aún tiene vivas las recientes declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, quienes han manifestado que Estados Unidos deberá seguir aumentando gradualmente las tasas de interés para vencer a la inflación. En esto vale la pena recordar lo dicho el martes por dos responsables del banco central, quienes advirtieron a los inversores que los costos del crédito en última instancia podrían tener que elevarse más de lo estimado.

Una de ellas fue la presidenta de la FED de Dallas, Lorie Logan, quien en un discurso en la Universidad Prairie View A&M, en Texas, dijo que “debemos seguir preparados para continuar elevando las tasas por un periodo más largo de lo anticipado, si esa vía es necesaria para responder a cambios en el panorama económico o para compensar cualquier relajamiento indeseado en las condiciones”.

A otra que le va bien en este comienzo de sesión es Ecopetrol, que por ahora logra crecer, se ubica como la más negociada y ve cómo sus acciones crecen un 0,71 % para alcanzar un precio por acción de 2.569 pesos, pese a que los precios del petróleo no la pasan bien y este martes arrojan una caída en las referencias Brent y WTI, sacudidas por la nueva oferta de crudo que está saliendo al mercado.

Ecopetrol lleva dos días con saldo positivo. - Foto: B V C

Los precios del petróleo no presentaron mayores cambios el pasado lunes, después de haber caído 2 dólares el barril el viernes, por el aumento de los suministros en Estados Unidos y las previsiones de más subidas de tipos de interés enfriaron el optimismo sobre la recuperación de la demanda de China.

En ese sentido, el barril de crudo de referencia Brent cayó 9 centavos, o un 0,1 %, a 82,91 dólares el barril, mientras que la referencia West Texas Intermediate de EE. UU. para marzo, estaba en 76,40 dólares el barril, 6 centavos más. El contrato de abril más activo cayó 9 centavos a 76.46 dólares.

Por ahora la volatilidad se hace sentir en la Bolsa de Valores de Colombia. - Foto: B V C

Por último, dando un vistazo a otras empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, vale la pena destacar que Éxito (-6,05 %), PEI (-3,05 %), preferencial Aval (-2,15 %) y el Icolcap (-2,01 %); muestran las caídas más fuertes, mientras que preferencial Cementos Argos (4,58 %), Grupo Argos (3,87 %), Cementos Argos (2,04 %) y BVC (1,86 %); se ubican como las más valorizadas y reportan crecimientos notables en este arranque de jornada.