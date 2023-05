BVC y Ecopetrol se sacudieron de la mala racha este viernes y arrancaron con fuertes repuntes

Este viernes -12 de mayo- se vive un arranque diferente a los de casi toda la semana en la Bolsa de Valores de Colombia, donde los indicadores de este mercado y Ecopetrol comienzan con buen paso las operaciones del día, pese a los diversos factores de estrés que se siguen presentando en mundo económico por los nuevos anuncios de la Fed, la posibilidad de un default con la deuda pública en Estados Unidos y los recientes repuntes de la inflación en Reino Unido, Brasil y España.

De acuerdo con los primeros reportes en esta jornada, las acciones de Ecopetrol crecen a esta hora un 1,44 %, pese a no ser las más negociadas, y alcanzan un precio por unidad de 2.120 pesos, ganando casi 30 pesos en menos de una hora. Con esto se recupera gran parte del terreno perdido en las últimas semanas y se encamina nuevamente a los niveles de calma para los inversionistas, luego de los anuncios favorables para esta firma que se han dado desde el Gobierno Nacional.

- Foto: B V C

También hay que tener presente que esta semana, Ecopetrol reveló sus resultados financieros, correspondientes al primer trimestre de 2023, donde se reveló que los ingresos por ventas aumentaron 19,7 %, frente al mismo periodo de 2022, equivalentes a $6,4 billones y totalizando $38,9 billones.

De igual manera, el Grupo Ecopetrol obtuvo en el primer trimestre del 2023 un resultado financiero destacable a pesar del cambio en el entorno de precios, con un nivel de generación de EBITDA de $17.8 billones, el tercero mejor de la historia, y una utilidad neta de $5,7 billones.

- Foto: B V C

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrega de estos datos tuvo que ver con lo dicho por el presidente de esta firma, Ricardo Roa, quien habló nuevamente sobre lo que piensa respecto a la firma de contratos de exploración y dio una luz de esperanza para los inversionistas, por lo menos en el mediano y largo plazo.

“No es cierto que el presidente actual de Ecopetrol haya dicho que no firmará nuevos contratos de exploración, ojalá haya más y ojalá sigan habiendo rondas porque es lo que le da la estabilidad a una empresa petrolera en el largo plazo; el incremento de sus reservas, y para incrementar las mismas hay que tener áreas para buscar petróleo y gas. Lo que sí he dicho es que con los contratos existentes vamos a tener el gran reto de hacer una mayor eficiencia”, dijo el funcionario.

¿Cómo amanece el resto de la BVC?

En lo que concierne a los índices accionarios de la Bolsa de Valores de Colombia, por ahora se aprecia un panorama dispar, aunque mayoritariamente positivo en el que el MSCI Colcap crece un 0,79 % a 1.152 unidades, sacudiéndose de esta forma de la mala racha que viene mostrando desde hace varios días, los cuales lo han llevado muy cerca de sus niveles más bajos de todo el año.

Hay que recordar que esta referencia, la más importante para saber lo que pasa en la bolsa colombiana, retrocedió un -1,44 % a 1.143 unidades el pasado jueves, lastrada principalmente por las acciones del sector industrial que cayeron con fuerza desde muy temprano y al final no lograron reponerse.

Ahora bien, en lo que concierne a los otros tres grandes indicadores de este mercado bursátil, el Coleqty crece por ahora un 0,67 % a 812,95 unidades, el Color repunta un 0,69 % a 761,07 unidades y el Colsc es el único que está en rojo tras perder un -0,09 % y quedar en 870 unidades. Los mercados de renta fija por su parte se recuperaron de la disparidad con la que cerraron en la sesión anterior y crecen en su totalidad.

- Foto: B V C

Para Alejandro Guerrero, analista de divisas de Credicorp Capital, en esta jornada el ojo está puesto en los datos de costo de vida que se revelaron en algunos países de Europa, donde se evidenció un crecimiento. Esto ha impactado en la confianza, aunque por ahora no se esperan nuevos movimientos o anuncios alcistas por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos.

“En el calendario económico tuvimos la publicación del dato del PIB para el primer trimestre en el Reino Unido, donde se vio una variación anual del 0,2 %, mientras que la producción manufacturera de marzo creció en un 0,7 % y esto ha lastrado el valor de la libra esterlina frente al dólar, que por ahora se encuentra lejos de sus máximos históricos. No hay que olvidar que también tuvimos la publicación de inflación en varios países como Francia, España y Brasil, donde se vieron aumentos generalizados y esto ha preocupado a los inversionistas, ya que se mantendrán las alzas de tasas”, dijo Guerrero.

- Foto: B V C

Por último, pasando revista a las demás firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, el grupo de las más valorizadas está compuesto por ISA (2,25 %), Grupo Energía Bogotá (2,16 %), Ecopetrol (1,44 %), Bancolombia (0,98 %) y preferencial Bancolombia (0,76 %); mientras que los mayores desplomes son únicamente para ISA, que cae un -7,34 %.