BVC y Ecopetrol siguen sin reponerse y este lunes comenzaron nuevamente a la baja

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol iniciaron nuevamente con números en rojo este lunes -12 de diciembre- afectados por la falta de buenas noticias y el temor creciente que se ha venido apoderando del mercado de valores local, ante la posibilidad de nuevos apretones económicos en los próximos meses y la falta de noticias que ayuden a levantar el ánimo entre los inversionistas, especialmente con todo lo relacionado con el costo de vida y las tasas de interés en todo el mundo.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta jornada, el índice MSCI Colcap se ubica por ahora en las 1.232,16 unidades, cediendo de esta forma un -0,33 % adicional frente a las 1.236 que marcan la referencia. Desde su arranque este indicador se ubicó en terreno negativo y las primeras operaciones han marcado un ritmo decreciente que lo acerca cada vez más a los niveles de alerta que se dieron a mediados del pasado mes de octubre, cuando también se temió por una posible recesión en los Estados Unidos.

De esta forma el Colcap, uno de los indicadores más importantes para medir el ambiente en este mercado, revierte la tendencia del pasado viernes, cuando terminó la semana sobre 1.236,18 unidades, creciendo de esta forma 0,53 % respecto a las 1.229 que marcaron la referencia en ese momento. Las últimas sesiones para esta referencia han estado marcadas por una fuerte volatilidad, que no le ha permitido recomponer el paso.

Recesión económica - indicadores - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ahora, las expectativas de los inversionistas están centradas en la reunión de la Reserva Federal (Fed o banco central estadounidense) que se realizará los próximos 13 y 14 de diciembre, en la cual se definirá qué pasará con las tasas de interés en Estados Unidos para el final de año, teniendo en cuenta que la inflación no desacelera con la velocidad que esta autoridad espera y que muchos piensan que las medidas adoptadas en su lucha contra el costo de vida están siendo insuficientes.

Dando un vistazo a las otras dos grandes referencias de la BVC, el COLIR también cede a esta hora, cayendo un -0,18 % hasta las 788,49 unidades, mientras que el COLSC se mantiene estable (0,0 %) en 955,32 unidades. Si bien estuvo marcado por cifras en rojo, este arranque de jornada aún no muestra fuertes desplomes en los indicadores de las diferentes empresas que cotizan en esta bolsa.

Por ahora vale la pena tener presente que los volúmenes de negociación y flujo de capitales sigue cayendo y, faltando poco más de 15 días para que acabe el año, la bolsa colombiana acumula un desplome superior al 12 % en lo relacionado con la Capitalización Bursátil. Lo más preocupante es que el ambiente por estos días no da muestras de un cambio en el corto plazo, ya que la volatilidad sigue reinando en los diferentes indicadores.

Según los expertos, estos movimientos son el reflejo de lo que está pasando en todo el mundo por culpa de la inflación y el endurecimiento de la política monetaria, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ahora, según los recientes datos que han llegado desde Estados Unidos, no se descarta una subida de tasas agresiva por parte de la Fed (Reserva Federal o banco central estadounidense), ya que el encarecimiento de precios no está bajando tan rápido como se necesita.

Otra que tampoco tuvo un buen arranque fue Ecopetrol, cuyas acciones ceden a esta hora un -1,37 %, pese a ser las más negociadas del mercado, y se cotizan con un valor por unidad accionaria de apenas 2.165 pesos. Esta firma regresa nuevamente a los niveles de alerta y lo más preocupante, de acuerdo con los analistas, es que no se avizoran noticias en el corto plazo que ayuden a corregir esta tendencia.

No hay que olvidar que la petrolera estatal terminó la semana pasada con una pérdida del 2,01 % en sus acciones, las cuales cerraron con un precio por unidad de 2.195 pesos. La inestabilidad del mercado petrolero ha influido en que esto pase, puesto que el precio internacional de petróleo actualmente se ubica en sus niveles más bajos de todo el año, con reportes de 70 dólares por barril para el caso del WTI.

Otro suceso importante que marcará el ritmo de la Bolsa de Valores de Colombia esta semana tiene que ver con el Banco de la República, que se reunirá posterior a los anuncios de la Fed, para determinar qué hará con las tasas de interés en el país. Por ahora se espera un alza de 100 puntos básicos que dejaría esta referencia en el 12 %, un nivel que no se ve desde hace más de 20 años y que sin duda alerta a los expertos por lo que pueda acarrear de cara al próximo año.