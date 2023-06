BVC y Ecopetrol volvieron a desplomarse y este jueves cerraron con saldo en rojo

Esta no ha sido una semana de buenos resultados en el mercado local.

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol no lograron mantenerse a flote este jueves 22 de junio y completaron un día más con números en rojo, en un mercado que no logra retomar el buen paso y sigue afectado por el temor a una desaceleración económica más fuerte en los próximos meses y a lo que pueda pasar en Estados Unidos con las tasas de interés y a los efectos negativos de la lucha que libra la Fed contra la inflación, que al parecer no terminarán tan pronto como se esperaba.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap acabó en 1.141,67 unidades, perdiendo de esta forma un -0,88 % respecto a las 1.151 que marcaron la referencia. Este indicador comenzó el día en terreno negativo y pese a que intentó repuntar en varias oportunidades, al final estos no fueron suficientes y acumula un día más de pérdidas en el contexto local, donde nuevamente se acerca a sus niveles más bajos de todo el 2023.

Cabe recordar que el pasado miércoles, el Colcap acabó en 1.151,83 unidades, perdiendo de esta forma un -0,8 % frente a las 1.161 que marcaron la referencia a lo largo del día. Si bien esta referencia se mantuvo al alza durante gran parte de la sesión en ese momento y dio señales de recuperación, sobre el mediodía cayó en terreno negativo y se desplomó con fuerza hasta quedar en los niveles ya mencionados, cumpliendo un día más de números en rojo y acercándose a los puntos de alerta para el mercado.

La noticia del día corrió por cuenta del presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central), Jerome Powell, quien señaló este jueves ante una comisión senatorial que es posible que haya dos nuevas subidas de tasas de interés este año.

“Una gran mayoría (de los directivos de la Fed) estima que será nuevamente apropiado, suponiendo que la economía se comporte como se espera, (subir las tasas) dos veces antes de fin de año”, declaró Powell. El miércoles había declarado ante legisladores de la Cámara de Representantes.

Dando un vistazo a las otras tres grandes referencias de la bolsa colombiana, hay que decir que todas acabaron en terreno negativo, puesto que el Coleqty cedió un -0,53 % a 806,17 unidades, el Color cayó un -0,61 % a 753,72 unidades y el Colsc fue el más afectado tras retroceder un -0m76 % que lo devolvió a las 859,34 unidades. En lo que concierne a los mercados de renta fija, estos también se vieron golpeados por la volatilidad y acabaron con disparidad en sus indicadores.

“Estamos determinados a controlar la inflación y una gran mayoría del Comité de Política Monetaria estima que estamos cerca (de conseguirlo), pero hay que aumentar un poco más las tasas”, precisó. Al igual que el miércoles, consideró que las nuevas alzas deberán ser de menor envergadura que las del año pasado, cuando alcanzaron medio o incluso tres cuartos de punto porcentual.

El 14 de junio la Fed decidió dejar las tasas en un rango de 5-5,25 %, en su primera pausa desde marzo de 2022, luego de 10 alzas consecutivas. La próxima reunión de política monetaria de la Fed tendrá lugar los días 25 y 26 de julio.

En otros datos claves para el mercado local, hoy se supo que la inflación sigue siendo un desafío significativo para los hogares colombianos, generando estragos en el consumo local y afectando el gasto de las familias. Según los datos recopilados por la Gastometría de RADDAR, en mayo de 2023 se registró una caída del gasto de los hogares de -2,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Aunque esta cifra refleja una leve recuperación con relación al periodo anterior, el gasto continúa en terreno negativo.

La inflación persistente ha afectado negativamente el poder adquisitivo de los hogares, lo que ha llevado a una disminución en el gasto en términos reales. Aunque el crecimiento mensual del gasto puede reflejar una mejora en la disposición de los hogares a gastar debido a la desaceleración de la inflación, así como a la celebración del Día de la Madre, la realidad es que los hogares continúan enfrentando dificultades para mantener su nivel de consumo habitual.

Esta incertidumbre también le pasó factura a Ecopetrol, que nuevamente cerró con cifras en rojo tras caer un -1,69 %, pese a ser la más negociada del mercado, y acabar con un precio por unidad accionaria de 2.148 pesos. Si bien en los últimos días esta empresa ha logrado repuntar y recuperar parte del terreno perdido, la aversión al riesgo le sigue pasando factura a su desempeño en la bolsa, donde los inversionistas están optando por alternativas más seguras para poner a circular su dinero.

Por último, dando un vistazo a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que destacar que el grupo de las más valorizadas quedó compuesto por Grupo Bolívar (3,9 %), Grupo Sura (3,35 %), Grupo Argos (2,33 %), PEI (2,29 %) y Grupo Energía Bogotá (1,51 %); mientras que los mayores desplomes son para Grupo Aval (-5,08 %), preferencial Grupo Argos (-2,5 %), ISA (-2,28 %), Canacol Energy (-2,25 %) y preferencial Bancolombia (-2,21 %).