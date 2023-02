Dólar hoy en Colombia cerró con fuertes caídas en su precio: ¿cómo se cotiza?

El precio del dólar en Colombia sigue a la baja tras los anuncios de la Fed en materia de tasas de interés y este jueves –2 de febrero– cerró con caídas en su cotización que lo regresaron a la barrera de los 4.500 pesos, tras dos días seguidos con tendencia a la baja, en medio del ambiente de expectativa que se mantiene entre los inversionistas frente al futuro de la economía mundial en el corto plazo y las nuevas medidas que adoptarán los países en la lucha contra la inflación.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda oficial de los Estados Unidos cerró con un último precio de 4.620 pesos, el cual refleja un ligero descenso de 5,44 pesos respecto a los datos finales del pasado miércoles, cuando quedó en 4.625 pesos con 44 centavos, tras un día de retroceso en su valor de compra y venta. La calma entre los inversores fue fundamental para lograr este resultado que por ahora ayuda al peso colombiano.

Durante esta jornada manejó una cotización promedio de 4.584 pesos con 15 centavos, con la que se distancia negativamente de la Tasa Representativa del Mercado. - Foto: B V C

Asimismo, durante esta jornada manejó una cotización promedio de 4.584 pesos con 15 centavos, con la que se distancia negativamente de la Tasa Representativa del Mercado fijada para esta jornada por la Superintendencia Financiera en 4.639 pesos con 04 centavos. Con esto se espera que el próximo viernes, en la última sesión de la semana, el mercado local amanezca con una TRM que vuelva a rondar los 4.500 pesos, tal y como se había visto hace ocho días, cuando alcanzó a tocar su nivel más bajo del año.

Analistas y expertos coinciden en que esta caída en la cotización del dólar es el resultado de la tranquilidad que regresó a los inversores tras el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés de los Estados Unidos, que fue ordenada por la Reserva Federal (Fed o banco central de ese país) para hacer frente a la inflación, indicador que espera llevar cuanto antes al rango del 2 % para dar estabilidad a su economía.

Analistas y expertos coinciden en que esta caída en la cotización del dólar es el resultado de la tranquilidad que regresó a los inversores. - Foto: B V C

“La inflación ha disminuido un poco, pero sigue siendo elevada”, dijo el banco central de Estados Unidos en un comunicado que marcó un reconocimiento explícito del progreso logrado en la reducción del ritmo de aumento de precios desde los máximos de 40 años alcanzados el año pasado.

Dando un vistazo a otros reportes entregados por la BVC frente al dólar en esta oportunidad, vale la pena destacar que su nivel más alto fue de 4.627 pesos con 50 centavos, mientras que el mínimo alcanzó a tocar los 4.553. Los primeros movimientos para esta divisa estuvieron marcadas por una caída acelerada que se mantuvo hasta las 10 de mañana, para luego empezar a subir lentamente hasta quedar en los niveles ya mencionados, pese a la fuerte volatilidad.

Un dato que tiene inquietos a los mercados tiene que ver con la promesa de más aumentos de tasas por venir, ya que la Fed rechazó las expectativas de los inversionistas de que estaba lista para marcar el final del actual ciclo de ajuste como un guiño al hecho de que la inflación ha estado disminuyendo constantemente durante seis meses consecutivos y la economía de ese país necesita un respiro que desacelere el enfriamiento de su crecimiento económico y le permita alejarse del fantasma de la recesión.

En el contexto local, la atención de los mercados está centrada en el dato de Índice de Precios al Consumidor que se conocerá este fin de semana por parte del Dane y permitirá conocer a ciencia cierta cómo arrancará 2023 para Colombia en materia de inflación. Si bien el Gobierno nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que este indicador está muy cerca de su techo y posiblemente empiece a bajar en enero, las proyecciones de los expertos apuntan por lo menos a un repunte más.

No hay que pasar por alto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó esta semana sus proyecciones sobre la economía global en 2023, las cuales había anunciado en octubre pasado. En el caso de América Latina calcula que el crecimiento ya no será del 1,7 %, sino del 1,8 %, gracias a que mejoró su pronóstico sobre Brasil y México, las dos locomotoras de la región. El primero ya no avanzaría 1 %, sino 1,2 % y el segundo pasaría del 1,2 % al 1,7 %.

En lo que respecta a Colombia, todo será al contrario, pues hasta octubre pasado el FMI era uno de los más optimistas con la economía nacional en 2023, al estimar un crecimiento del PIB del 2,2 % y ahora lo bajó a 1,1 %.

El dólar sigue muy atado a los anuncios que se hagan desde el Gobierno estadounidense. - Foto: B V C

Con este descenso, el organismo multilateral se alinea con los vaticinios de la mayoría de expertos, que en promedio creen que el país avanzará 1,3 % este año, según el sondeo de LatinFocus Consensus. Este dato promedia pronósticos que van desde una contracción de 1,5 %, calculada por los expertos de Oxford Economics, hasta un máximo de 2,5 %, calculado en Société Générale.