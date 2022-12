Dólar para este lunes 19 de diciembre y pronósticos para lo que resta de 2022

Este sábado 17 de diciembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó anclada en 4.802,48 pesos, cifra que se mantendrá estable hasta el lunes 19, teniendo en cuenta que el mercado permanecerá cerrado hasta ese día.

El dólar se ha moderado y pareció no recibir el efecto de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que subió de nuevo las tasas de interés, hasta un rango de 4,25 % a 4,50 %, teniendo en cuenta que la inflación no ha cedido, algo similar a lo que ocurre en Colombia.

Analistas de Corficolombiana destacan que el contexto externo ha permitido corregir de manera parcial las desvalorizaciones que tuvo el peso en meses pasados, principalmente cuando la moneda llegó a un máximo de 5.133 pesos, para luego estabilizarse entre 4.750 y 4.860 pesos.

Esta semana, después de varios altibajos, el dólar cerró el viernes 16 en un nivel más moderado que será más asequible para los que pretenden gastar en dólares, principalmente por vacaciones. No obstante, la divisa continúa con un precio elevado, por lo cual podría ser la oportunidad para conocer destinos en donde los gastos se realicen en pesos.

¿Qué viene?

Para el resto del año, la moneda estadounidense podría continuar en la misma senda de moderación. Sin embargo, es claro tener en cuenta que se trata de un tema impredecible, que lo puede mover diversas variables.

No en vano, el presidente Gustavo Petro dijo en una entrevista con SEMANA que la moneda colombiana no estaba devaluada por la recesión mundial ni por la inflación que ha afectado a todas las naciones, sino porque no han entrado los dólares de la cocaína.

Hay que recordar que el dólar recibe la presión en su valorización cuando los inversionistas sacan el dinero para llevarlo a zonas geográficas donde reciben mayor rentabilidad. Es por eso que la subida en las tasas de interés en Estados Unidos es una noticia que suele impactar fuertemente la moneda estadounidense.

Los pronósticos de los analistas son que la Reserva Federal seguirá subiendo la tasa de interés a inicios de 2023, y la llevaría al rango entre 5,0 % y 5,25 %, nivel que se mantendría durante todo el año. En consecuencia, no será tan fácil volver a ver el dólar por debajo de los 4.500 pesos.

Fue un fenómeno global

La apreciación del dólar durante el segundo semestre de 2022 ha sido producto de un fenómeno global. El peso colombiano, en particular, ha transitado por una senda de depreciación acompañada de alta volatilidad, según análisis de Corficolombiana.

“Este comportamiento ocurrió en un contexto de fortaleza global del dólar ante la expectativa de aumentos adicionales en la tasa de interés de la Fed en EE. UU. y ante los consecuentes temores de una recesión global en las economías desarrolladas”, dijeron los expertos.

Pero tampoco se puede desconocer que, a nivel interno, a la moneda también le pegó la alta incertidumbre asociada al cambio de ciclo político, por lo que se espera que, a menos que ocurra algo atípico, la moneda colombiana se mantenga estable frente al dólar.

La expectativa es que, al igual que la estabilidad que están teniendo las monedas latinoamericanas, principalmente las de economías que dependen del sector minero energético, suceda lo mismo con el peso colombiano.