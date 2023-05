Ecopetrol se derrumba nuevamente en una BVC que arranca el día con indicadores dispares

La Bolsa de Valores de Colombia arrancó sus operaciones este lunes -15 de mayo- con alta volatilidad en sus indicadores y los registros de Ecopetrol cayendo una vez más, pese a que los precios internacionales del petróleo vienen repuntando desde el pasado viernes, mientras en el mercado local está a la expectativa de los datos de Producto Interno Bruto que revelará el Dane en las próximas horas y permitirán divisar cómo avanza la economía del país en medio de la lucha que se libra hace meses contra la inflación.

De acuerdo con los reportes de apertura para hoy, la petrolera estatal no logra ser la acción más negociada y por ahora cede un -0,38 %, cayendo a un precio por unidad de 2.117 pesos. Esta firma arrancó en terreno negativo y ahí se ha mantenido durante todo el día, dejando claro que por ahora los ánimos de los operadores no son los mejores y se mantiene una fuerte aversión al riesgo.

De acuerdo con los reportes de apertura para hoy, la petrolera estatal no logra ser la acción más negociada y por ahora cede un -0,38 %, cayendo a un precio por unidad de 2.117 pesos. - Foto: B V C

Para analistas como Alejandro Guerrero, analista de divisas de Credicorp Capital, si bien las proyecciones frente al crecimiento económico del país se han ido ajustando recientemente a la baja, puesto que se esperan que los efectos de la lucha contra la inflación se sigan sintiendo, al país podría quedarle todavía una última muestra de fuerza, antes de que comience la tan anunciada desaceleración que se podría extender hasta mediados o finales del 2024.

“Los analistas esperan que el dato de PIB registre una variación anual del 3,4 %, lo que podría ser el último dato de crecimiento grande que se podría tener en el 2023, en medio de un panorama de expectativa que se ha venido ajustando a la baja con base a la reciente información macro que se tiene”, dijo Guerrero.

Por otra parte, revisando el comportamiento de los índices accionarios de la bolsa colombiana, hay que resaltar que el MSCI Colcap crece por ahora un 0,19 % que la ubican en las 1.160,87 unidades. Si bien esta referencia comenzó con un ligero desplome que la llevó a mínimos de 1.157, luego de esto comenzó a crecer con fuerza, impulsada principalmente por las acciones del sector financiero.

Los mercados de renta fija crecen en su totalidad y mantienen el buen paso que traen desde hace varios días. - Foto: B V C

Entre tanto, en lo que concierne al Coleqty, esta referencia progresa un 0,19 % a 821,07 unidades, mientras que el Colir repunta un 0,2 % a 769,21 unidades y el Colsc se mantiene estable (0,0 %) en 870,22 unidades. Por su parte, los mercados de renta fija crecen en su totalidad y mantienen el buen paso que traen desde hace varios días.

La Bolsa de Valores de Nueva York comenzó a operar tímidamente al alza el lunes esperando avances en las negociaciones entre el gobierno demócrata y los legisladores republicanos sobre el tope de la deuda estadounidense.

Tras las primeras operaciones, el índice principal, el industrial Dow Jones, ganó 0,06 %, en tanto el Nasdaq, de base tecnológica, avanzó 0,18 % y el índice ampliado S&P 500 -de las 500 principales empresas en bolsa- subió un 0,14 %.

Además de lo que está pasando en Colombia, hay que recordar que los analistas y expertos siguen de cerca la deuda pública en los Estados Unidos, puesto que la Casa Blanca sigue sin lograr un acuerdo para elevar el techo de endeudamiento y conforme pasa el tiempo, aumenta el riesgo de caer en default y desatar una crisis económica de grandes proporciones, ya que se golpearía la confianza de un gigante económico.

El MSCI Colcap crece por ahora un 0,19 % que la ubican en las 1.160,87 unidades. - Foto: B V C

El gobierno de Joe Biden volvió a advertir este fin de semana sobre las consecuencias “catastróficas”, incluida la enorme pérdida de empleos, si el país incumple los compromisos de su deuda, en la antesala de que se reanuden la semana próxima las negociaciones con los republicanos por un acuerdo.

“Si el Congreso no logra elevar el límite de la deuda en el momento del incumplimiento, entraríamos en una recesión y sería catastrófico”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en el programa de entrevistas dominical de la CNN ‘State of the Union’.

Los mayores desplomes son para PEI (-2,04 %), Ecopetrol (-0,38 %) y preferencial Bancolombia (0,11 %). - Foto: B V C

Por último, analizando el comportamiento de otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que destacar que el grupo de las más valorizadas está compuesto por Grupo Argos (3,24 %), Bancolombia (1,87 %), Corficolombiana (1,51 %) y preferencial Aval (0,11 %); mientras que los mayores desplomes son para PEI (-2,04 %), Ecopetrol (-0,38 %) y preferencial Bancolombia (0,11 %).

*Con información de AFP.