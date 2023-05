Ecopetrol volvió a los días en rojo y este miércoles se desplomó al cierre en la BVC

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol terminaron con resultados dispares este miércoles 10 de mayo, luego de una jornada de altas y bajas muy marcadas y una volatilidad persistente, influenciada por la mezcla de buenas noticias e incertidumbre que se sigue presentando entre los operadores, quienes si bien ya notaron una caída internacional de la inflación, en el plano local todavía hay tensiones por cuenta de las reformas que adelanta el Gobierno Nacional en materia laboral, salud y de pensiones.

De acuerdo con los reportes finales para esta oportunidad, el índice MSCI Colcap acabó en 1.160,15 unidades, creciendo de esta forma un 0,05 % respecto a las 1.159,53 que marcan la referencia. Esta referencia osciló entre el terreno positivo y el negativo constantemente y a lo largo del día en el que alcanzó máximos de 1.161,15; pero también se desplomó a mínimos de 1.157,68; dejando claro que fue una jornada de una inestabilidad pronunciada, pese a que no se dieron noticias de relevancias.

Con esto se rompe la tendencia buena racha y se pierden parte de los progresos alcanzados el pasado martes, cuando creció un 0,18 % a 1.159 unidades. Con esto se evidencia que todavía hay una gran reserva entre los operadores, quienes no divisan un panorama favorable en materia de inflación y tasas de interés locales, pese a que las noticias en el exterior son positivas y poco a poco se aleja el fantasma de la recesión.

No hay que olvidar que el país atraviesa por un período de incertidumbre, producto de las reformas que adelanta el Gobierno nacional en temas de salud, pensiones y trabajo; las cuales prometen generar grandes cambios en la economía del país y avanzan en medio de las advertencias de diversos sectores productivos que hablan de los efectos negativos que podría tener sobre la financiación de los mercados de valores y la generación de nuevos puestos de trabajo.

En lo que concierne a los mercados de renta fija, todos acabaron con buen paso y resultados en verde. - Foto: B V C

Ahora bien, dando un vistazo a los otros tres grandes indicadores de la bolsa colombiana, hay que decir que el Coleqty creció un 0,3 % a 812,86 unidades y el Colir repuntó un 0,36 % a 769,71 unidades; mientras que el Colsc acabó en rojo tras ceder un -1,23 % a 872,26 unidades. En lo que concierne a los mercados de renta fija, todos acabaron con buen paso y resultados en verde.

La noticia del día corrió por cuenta de la inflación en Estados Unidos que se moderó en abril, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021, según informó el Departamento de Trabajo el miércoles. La tasa de inflación a 12 meses se ubicó en 4,9 %, ligeramente por debajo del 5,0 % registrado en marzo, y los analistas esperaban una cifra en ese rango, según el consenso recabado por la firma MarketWatch. El Índice de Precios al Consumo (IPC), que es utilizado para indexar las pensiones, también se mantuvo por debajo del 5,0 % en los 12 meses cerrados en marzo.

Bvcierre 10 de mayo - Foto: B V C

La Reserva Federal (FED) sigue evaluando si subir las tasas de interés y cuánto tiempo mantener su política restrictiva. Los analistas están pendientes de las cifras de inflación, un índice clave, y aunque los datos son positivos en los mercados, algunos esperan que las alzas se frenen en el corto plazo. Sin embargo, los recientes anuncios de miembros de la autoridad monetaria generan incertidumbre entre los inversionistas, ya que no se descarta un aumento adicional de tasas de interés en función de la inflación aún fuerte.

A la que no le fue bien en esta jornada es a Ecopetrol, que no logró ubicarse como la más negociada y nuevamente terminó con saldo en rojo tras caer un -0,38 % y quedar con una cotización de 2.079 pesos. Ya son más de dos semanas de resultados negativos para la petrolera estatal, que no encuentra rumbo fijo desde que su nuevo presidente, Ricardo Roa, anunció que se suspenderá la entrega de nuevos contratos de exploración en el país.

El grupo de la más valorizadas quedó compuesto por Grupo Argos (5,4 %), preferencial Grupo Argos ( 3,68 %), Corficolombiana (3,3 %), PEI (2,32 %) y Grupo Sura (2,02 %). - Foto: B V C

Por último, revisando los resultados de otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que decir que el grupo de las más valorizadas quedó compuesto por Grupo Argos (5,4 %), preferencial Grupo Argos ( 3,68 %), Corficolombiana (3,3 %), PEI (2,32 %) y Grupo Sura (2,02 %); mientras que los mayores desplomes fueron para (Grupo Aval (-8,04 %), Conconcreto (-2,65 %), ISA (-1,12 %), preferencial Bancolombia (-0,93 %) y Bancolombia (-0,66 %).