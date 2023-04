El temor bancario se volvió a apoderar de Wall Street, que este lunes cerró dispar

La Bolsa de Nueva York cerró este lunes –24 de abril– con disparidad al cierre de la primera sesión de una semana cargada de resultados, en particular de tecnológicas y el resurgimiento de los temores por el sector bancario en los Estados Unidos, que no la pasa para nada bien, según los más recientes repuntes del First Republic Bank.

Al término de las operaciones para esta sesión, el índice Dow Jones ganó 0,20 % y el S&P 500 un marginal 0,09 %, mientras que el tecnológico Nasdaq cedió 0,29 %. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta semana se esperan importantes resultados financieros de algunas empresas tecnológicas y relacionadas con la tecnología, como Alphabet Inc., Microsoft, Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc. También se destacan los industriales de alto perfil como General Motor Co., Boeing Co., Northrop Grumman y Caterpillar Inc., que presentarán sus informes de ganancias.

Además de los informes financieros, se espera una serie de datos económicos que incluyen información sobre vivienda, producción industrial y el informe de Gastos de consumo personal (PCE) del Departamento de Comercio, que rastrea ingresos, gastos e inflación. La atención de los inversores estará centrada especialmente en el informe de PCE, que se considera un indicador importante del comportamiento de los consumidores y del estado general de la economía.

Esta semana se esperan importantes resultados financieros de algunas empresas tecnológicas y relacionadas con la tecnología, como Alphabet Inc., Microsoft, Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc. - Foto: AFP

La noticia del día corrió por cuenta del First Republic, el banco estadounidense con sede en San Francisco, que ha sufrido una fuga masiva de depósitos en el primer trimestre de 2023, con una retirada del 58 % de los depósitos por parte de los clientes, lo que equivale a 102.000 millones de dólares. A pesar de las dificultades financieras, First Republic evitó la intervención de la entidad gracias a la inyección de depósitos de grandes entidades lideradas por JP Morgan, que le proporcionaron 30.000 millones de dólares en depósitos.

El banco se ha visto obligado a tomar medidas para recuperar su estabilidad, incluyendo recortes en la retribución de los directivos y despidos de entre el 20 % y el 25 % de su plantilla. También ha anunciado planes para reducir el tamaño del balance y aumentar los depósitos asegurados de nuevos consumidores, pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

A pesar de las medidas adoptadas, los beneficios del banco han disminuido en un 33 % en el primer trimestre, hasta los 269 millones de dólares, y las acciones de First Republic han sufrido un desplome del 89 % desde comienzos de febrero. La cancelación del dividendo y la supresión del pago de la retribución a las participaciones preferentes son señales de que el banco sigue en una situación muy delicada.

Mike Roffler, consejero delegado de First Republic, anunció que el banco se está centrando en aumentar sus depósitos y reducir sus saldos de préstamos para que se correspondan con su menor dependencia de los depósitos no asegurados. También anunció medidas para recortar significativamente los gastos, incluyendo reducciones de la remuneración de los directivos y la reducción de proyectos y actividades no esenciales. Además, el banco está explorando alternativas estratégicas, que podrían comprender una venta o inyección de capital.

A pesar de las dificultades, First Republic asegura que la actividad de depósitos comenzó a estabilizarse y se ha mantenido estable hasta el 21 de abril de 2023, con depósitos totales por valor de 102.700 millones de dólares, solo un 1,7 % menos que el 31 de marzo de 2023. No obstante, la posición de efectivo del banco ha disminuido de los 34.000 millones de dólares de mediados de marzo a los actuales 10.000 millones de dólares.

Por último, mirando otros mercados, hay que decir que las bolsas europeas cerraron prácticamente estables este lunes, en la primera jornada de una semana en que están previstos los anuncios de indicadores macroeconómicos y de los resultados de gigantes tecnológicos estadounidenses.

El mercado de Londres experimentó un ligero retroceso del 0,02 %, una tendencia parecida en París (-0,04 %), mientras que el de Fráncfort bajó un 0,11 %, el de Madrid disminuyó un 0,10 % y el de Milán subió un 0,43 %.

El jueves se conocerá la primera estimación del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre. - Foto: Getty Images

Además de estos resultados, el jueves se conocerá la primera estimación del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre. El mercado espera una moderación del crecimiento de la mayor economía mundial.

En Europa, en tanto, se esperan las primeras previsiones trimestrales para Alemania y Francia, el viernes. En Estados Unidos, el viernes se conocerá el indicador de inflación PCE, el más seguido por la Reserva Federal (Fed, banco central), que sostendrá su reunión de política monetaria la semana próxima.

*Con información de la AFP.