Wall Street acabó su primera sesión de la semana con leves repuntes y a la espera de la Fed

El lunes 17 de abril, los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron modestas ganancias, impulsados por las acciones financieras e industriales, mientras que los inversores se preparan para una semana pesada de resultados corporativos y comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que podrían dar más información sobre la trayectoria de las tasas de interés.

El índice Dow Jones ganó 0,30 %, el tecnológico Nasdaq 0,28 % y el S&P 500 0,33 % en la campana de cierre.

Los mercados están evaluando la salud de las ganancias corporativas y la economía después de que varios bancos iniciaron los informes del primer trimestre con resultados sólidos la semana pasada. Los inversores también están prestando atención a los comentarios de la Reserva Federal, ya que la economía estadounidense se recupera de los efectos de la pandemia del covid-19.

La Fed de Nueva York anunció en esta jornada que su barómetro de la actividad manufacturera en el estado de Nueva York aumentó por primera vez en cinco meses en abril, lo que ayuda a consolidar el caso para que el banco central de EE. UU. aumente las tasas en su reunión del próximo mes. Esta noticia impulsó a los inversores a ser más optimistas sobre la economía estadounidense.

Los sectores del S&P 500 que tuvieron un buen desempeño fueron los financieros, los industriales y el grupo de bienes raíces de menor peso. Sin embargo, el sector de energía tuvo un mal desempeño y cayó un 1,3 %.

Las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, cayeron un 2,7 %, afectando al S&P 500 y Nasdaq, después de un informe que decía que Samsung Electronics estaba considerando reemplazar a Google con el motor de búsqueda Bing propiedad de Microsoft, como motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos.

Los inversores están esperando más informes de los principales bancos estadounidenses esta semana, incluidos Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp y Morgan Stanley, después de que pesos pesados como JP Morgan Chase & Co obtuvieran ganancias extraordinarias de los pagos de intereses más altos la semana pasada.

Además, se esperan los informes de otras empresas importantes como Johnson & Johnson, Tesla Inc y Netflix Inc.

En resumen, los inversores están a la espera de una semana de resultados corporativos y comentarios de la Reserva Federal, ya que la economía estadounidense se recupera de los efectos de la pandemia del covid-19.

Entre tanto, las principales bolsas europeas cerraron hoy sin dirección clara, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria de los bancos centrales.

La plaza de París cerró con una caída de 0,28 %, aunque durante la sesión alcanzó un nuevo máximo, en 7.552 puntos. Fráncfort perdió un ligero 0,11 %, mientras que Londres ganó un 0,10 %, animado por el desempeño de las materias primas, y Madrid se anotó un 0,17 %. La bolsa de Milán cedió a su vez un 0,62 % al cierre.

La buena noticia de la Fed de Nueva York sobre el aumento de la actividad manufacturera en el estado de Nueva York ha generado optimismo en los inversores. A pesar de la caída de las acciones de Alphabet, los sectores financieros, industriales y de bienes raíces de menor peso tuvieron un buen desempeño. Los inversores están particularmente interesados en los informes de los principales bancos estadounidenses como Goldman Sachs Group y Bank of América.

Por último, hay que decir que los precios del petróleo tuvieron una importante baja este lunes, debilitados por tomas de beneficios y un fortalecimiento del dólar, en un mercado sin catalizadores en el corto plazo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio cedió 1,79 % a 84,76 dólares en Londres. En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo perdió 2,04 % a 80,83 dólares en Nueva York.

Tras su disparada de la semana pasada, el oro negro volvió a sus niveles de inicios de abril. Además de las tomas de beneficios durante la jornada, los precios se vieron perjudicados por un fortalecimiento del dólar, que el viernes había alcanzado no obstante su nivel más bajo del año ante el euro.

La mayoría de los contratos de crudo se realiza en dólares, por lo que un fortalecimiento de su cotización encarece automáticamente el barril para inversores en otras divisas. - Foto: Getty Images

La mayoría de los contratos de crudo se realiza en dólares, por lo que un fortalecimiento de su cotización encarece automáticamente el barril para inversores en otras divisas y puede provocar un ajuste a la baja de los precios por su impacto en la demanda.

Para Bart Melek, de TD Securities, el movimiento del lunes se explica por un “ajuste, pero no por cuestiones estructurales”, ya que la demanda de crudo subirá en el segundo semestre.

*Con información de AFP.