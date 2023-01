Wall Street cerró al alza este martes tras los buenos datos de inflación en EE. UU.

Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron con un alza de más del 1 % el martes, ya que los datos de costos laborales alentaron a los inversores sobre el enfoque agresivo de la Reserva Federal para controlar la inflación un día antes de la decisión política crítica del banco central.

Los inversores también digirieron un plato completo de informes de ganancias en el que las acciones de Exxon Mobil Corp y United Parcel Service Inc subieron luego de sus respectivos resultados, mientras que Caterpillar Inc y McDonald’s Corp terminaron más débiles luego de sus resultados.

El S&P 500 anotó su primer aumento de enero desde 2019, ganando un 6,2 %, mientras que el Nasdaq de tecnología pesada saltó un 10,7 % en el mes. - Foto: Investing.com

El S&P 500 anotó su primer aumento de enero desde 2019, ganando un 6,2 %, mientras que el Nasdaq de tecnología pesada saltó un 10,7 % en el mes, su mayor aumento porcentual de enero desde 2001.

Los costos laborales de EE. UU. aumentaron a su ritmo más lento en un año en el cuarto trimestre a medida que se desaceleró el crecimiento de los salarios, según mostraron datos del Departamento de Trabajo.

Se espera que el banco central de EE. UU. aumente el miércoles la tasa de los fondos federales en 25 puntos básicos, luego de un 2022 en el que la Fed impulsó agresivamente las tasas para controlar la inflación vertiginosa.

El Dow Jones Industrial Average subió 368,95 puntos, o un 1,09 %, a 34.086,04, el S&P 500 ganó 58,83 puntos, o un 1,46 %, a 4.076,6 y el Nasdaq Composite sumó 190,74 puntos, o 1,67 %, a 11.584,55. - Foto: Investing.com

Los datos de costos laborales “indican que tal vez lo que ha hecho la Fed está funcionando y... estamos dando la vuelta a las alzas de las tasas de interés”, dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia.

El Dow Jones Industrial Average subió 368,95 puntos, o un 1,09 %, a 34.086,04; el S&P 500 ganó 58,83 puntos, o un 1,46 %, a 4.076,6, y el Nasdaq Composite sumó 190,74 puntos, o 1,67 %, a 11.584,55.

Los 11 sectores del S&P 500 terminaron en territorio positivo, encabezados por materiales y consumo discrecional, ambos con un aumento de más del 2 %.

Aparte de la decisión sobre las tasas de la Fed el miércoles, la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell será analizada para determinar si el ciclo de aumento de tasas puede estar llegando a su fin y para detectar señales de cuánto tiempo las tasas podrían permanecer elevadas.

“Jerome Powell y su equipo probablemente estén considerando esta relajación de las condiciones financieras que ha ocurrido durante el último mes y veremos si intentan contrarrestarla en alguna medida”, dijo Mona Mahajan, estratega senior de inversiones de Edward Jones.

“No creo que quieran que los mercados suban demasiado, tampoco demasiado rápido”, agregó.

En noticias de ganancias, las acciones de Exxon Mobil subieron un 2,2 % después de que la gran petrolera registrara una ganancia neta de 56.000 millones de dólares para 2022, estableciendo no solo un récord para la empresa, sino un máximo histórico para la industria petrolera occidental.

Las acciones de United Parcel Service subieron un 4,7 % luego de que sus ganancias trimestrales superaran las estimaciones, mientras que las acciones de General Motors Co subieron un 8,3 % luego de que pronosticara ganancias mayores a las esperadas para 2023.

Las buenas noticias también subieron el ánimo en Europa, donde los mercados bursátiles crecieron en su mayoría. - Foto: Investing.com

Las acciones de Caterpillar se hundieron un 3,5 % debido a que las ganancias del cuarto trimestre del fabricante de maquinaria cayeron un 29 %. Las acciones de McDonald’s cayeron un 1,3% después de que la cadena de hamburguesas advirtiera que la inflación afectará los márgenes en 2023.

Una semana ajetreada para los mercados también incluirá informes en los próximos días de Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, reuniones de bancos centrales en Europa y el informe mensual de empleo de EE. UU.

Las emisiones en avance superaron en número a las decrecientes en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 4,91 a 1; en Nasdaq, una proporción de 3,12 a 1 favoreció a los que avanzaban.

Los precios del petróleo también cerraron al alza en esta jornada. - Foto: Investing.com

El S&P 500 registró 10 nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo; el Nasdaq Composite registró 100 nuevos máximos y 25 nuevos mínimos. Alrededor de 12.000 millones de acciones cambiaron de manos en las bolsas de Estados Unidos, en comparación con el promedio diario de 11.400 millones durante las últimas 20 sesiones.

*Con información de Reuters.