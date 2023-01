Wall Street cerró en rojo este jueves por culpa del miedo a una recesión

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró este jueves 19 de enero en rojo, preocupada por los riesgos de recesión ante el endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed, banco central) al comenzar la temporada de resultados y los efectos de las subidas de las tasas de interés que ya se están sintiendo en la economía de esta potencia.

Al cierre de las operaciones para esta jornada, el Dow Jones perdió 0,76 %, a 33.044,56 puntos, al igual que el índice ampliado S&P 500, a 3.898,85 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq cayó 0,96 %, a 10.852,27 puntos.

Esta fue una jornada de números en rojo para Wall Street. - Foto: Investing.com

De acuerdo con los expertos, las caídas se produjeron cuando el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió, lo que subraya las preocupaciones de que la Fed no esté cerca de cambiar su dura postura sobre la inflación.

Frente a esto hay que aclarar que la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, prometió “mantener el rumbo” de la política monetaria, según declaraciones preparadas para un evento en Chicago.

“Incluso con la moderación reciente, la inflación sigue siendo alta y la política deberá ser lo suficientemente restrictiva durante algún tiempo para garantizar que la inflación regrese al 2 % de manera sostenida”, sostuvo.

El miedo a una recesión avivó la aversión por el riesgo en los mercados. - Foto: Investing.com

El año pasado, la Fed elevó rápidamente la tasa de referencia de los préstamos de alrededor de cero al rango actual, del 4,25 % al 4,50 %. Los comentarios de Brainard sugieren que las tasas tendrán que mantenerse altas por un tiempo.

Los índices en Wall Street oscilaron en zona roja a lo largo de la sesión, excepto en particular los valores relacionados con la energía (+1,11 %), mientras que los precios del petróleo subieron, impulsados por la perspectiva de una recuperación de la demanda china.

Frente a esto último se destacan los gigantes estadounidenses Chevron y ConocoPhillips ganaron un 1,0 % y un 0,9 %, respectivamente.

Por otra parte, las principales bolsas europeas cerraron este jueves con pérdidas por el empeoramiento de las proyecciones para la economía y por el desaliento de los inversores ante los mensajes de los bancos centrales de que mantendrán una política firme contra la inflación.

Al igual que Estados Unidos, Europa también busca hacerle el quite a la recesión. - Foto: Investing.com

En París, la bolsa cayó un 1,86 %, en Francfort el mercado terminó con pérdidas de 1,72 % y Londres cerró con una baja de 1,07 %. Madrid siguió la tendencia con una caída de 1,6 % y Milán la confirmó con una baja de 1,49 %.

Esto, debido a que la actividad de la Eurozona se ralentizó respecto a 2022, pero este año será “mucho mejor” de lo esperado, a pesar de la inflación y la crisis energética, según declaró la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Las noticias se han vuelto mucho más positivas en las últimas semanas”, lo que hace que este año “no sea brillante, pero sí mucho mejor de lo que se temía”, afirmó Lagarde en el Foro Económico de Davos (Suiza).

El mercado laboral, en Europa en particular, “nunca había sido tan dinámico”, con el número de desempleados “en el nivel más bajo en los últimos 20 años”, añadió. Lagarde se refirió en particular a Alemania, la mayor economía europea, que según declaraciones del martes del jefe del gobierno Olaf Scholz, no entrará en recesión en 2023, a pesar de la situación aún tensa por la crisis energética.

No obstante, esta mujer hizo hincapié en los datos de inflación, que siguen siendo “demasiado elevados”, a pesar de que la subida de precios se ha ralentizado tras alcanzar un máximo de más del 10 % en octubre.

Por último, hay que decir que los precios del petróleo reanudaron este jueves su ascenso, cerrando en su nivel más alto en más de un mes y medio, todavía impulsados por la perspectiva de una recuperación de la demanda china, al punto de ignorar la acumulación de reservas de crudo estadounidense.

Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto de este año. - Foto: Investing.com

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en marzo subió un 1,38 %, a 86,16 dólares, su nivel de cierre más alto desde principios de diciembre. En cuanto al barril de West Texas Intermediate (WTI), con vencimiento en febrero, subió un 1,06 %, a 80,33 dólares.

*Con información de AFP.