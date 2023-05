Wall Street cerró en rojo este miércoles al alejarse la caída de tasas de interés de EE. UU.

La Bolsa de Nueva York bajó este miércoles luego que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, descartara cualquier recorte de los tipos de interés en el corto plazo.

El índice Dow Jones cedió 0,80%, el Nasdaq cayó 0,46% y el índice ampliado S&P 500 bajó 0,70%. Los índices cotizaban al alza antes de la decisión de la Fed de elevar sus tasas en un cuarto de punto, hasta un rango de entre 5% y 5,25%, por primera vez en más de 15 años.

La reacción inicial del mercado fue positiva, ya que la Fed no señaló futuras alzas, a diferencia de la reunión anterior. El presidente Jerome Powell declaró, no obstante, a los medios que “no se había tomado una decisión sobre una pausa”, y que no descartaba nuevas subidas en los próximos meses.

Descartó uno o más recortes de tasas a corto plazo mientras la economía estadounidense siga la senda prevista por la Fed de una recesión “suave”. Eso disgustó a los inversionistas y envió a los índices accionarios a números rojos. Los rendimientos de los bonos bajaron. El de la deuda pública estadounidense a 10 años se situó en 3,36 %, frente al 3,42 % del cierre del martes.

¿Qué dijo la Fed?

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió el miércoles 3 de mayo, en un cuarto de punto porcentual, su principal tipo de interés oficial por décima vez consecutiva desde marzo de 2022, para frenar la inflación, pese a señales de dificultades de la economía y de la reciente crisis bancaria.

El principal tipo de interés de la Fed se sitúa ahora entre 5,00 % y 5,25 %, el rango más alto desde 2006. La decisión fue tomada por unanimidad, anunció la institución en un comunicado tras la reunión de dos días de su comité de política monetaria (FOMC).

Actores del mercado esperan ahora una pausa en las alzas, que aumentan el costo del crédito para hogares y empresas y que, al frenar la actividad económica, deberían contribuir a aliviar la presión sobre los precios.

La inflación en Estados Unidos está en niveles que no se veían hace más de 40 años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que en la reunión no se planteó pausar las subidas, pero señaló que el lenguaje del comunicado cambió de tono.

La Fed ya no indica que prevé nuevas subidas: “hemos eliminado esa parte”, dijo. Se trata de “un cambio significativo”, acotó. Los miembros de la Fed afirmaron que observarán los efectos de sus decisiones y el plazo en que tengan efecto en la economía real, pero también considerarán “la evolución económica y financiera” para decidir si es necesario un mayor endurecimiento para que la inflación vuelva a la meta de 2%.

Powell dijo a la prensa que la política monetaria es ahora “restrictiva”, es decir, que impide que la actividad económica siga recalentándose. En consecuencia, precisó: “hoy no se tomó ninguna decisión sobre una pausa”. El apoyo a una subida de un cuarto de punto porcentual “era muy fuerte en el Comité”, subrayó. “Se hablaba de una pausa, pero no realmente para esta reunión” dijo.

Por ahora no se prevé ninguna reducción de las tasas antes de fines de año porque la inflación no va a bajar rápidamente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Y no se prevé ninguna reducción de las tasas antes de fines de año porque la inflación “no va a bajar rápidamente”, dijo Powell.

Joe Manimbo, analista de Convera Financial Services, comentó que “el comunicado de la Fed da a los funcionarios políticos plena flexibilidad para suspender las alzas de tasas o proseguirlas, en función de la evolución de la inflación y de los riesgos que afronte la economía, como la continua inestabilidad de algunos bancos regionales”.

Señales de debilidad

La crisis bancaria otorgó un apoyo inesperado a la lucha de la Fed contra la inflación.

“Es probable que el endurecimiento de las condiciones crediticias para hogares y empresas lastre la actividad económica, el empleo y la inflación”, advirtió la Fed en su comunicado, e insistió en que “el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente”.

Aunque resistía, la economía estadounidense muestra signos de ralentización, esperados desde hace tiempo y ahora visibles. En el primer trimestre la mayor economía mundial creció 0,3% respecto a los tres últimos meses de 2022 y sólo 1,1% anualizado. Y la probabilidad de recesión es ampliamente anticipada por los mercados.

“La posibilidad de evitar una recesión es, en mi opinión, más probable que la posibilidad de tener una recesión”, dijo Powell.

La fragilidad de algunos bancos volvió a primer plano con la quiebra del banco regional First Republic, que finalmente fue comprado el lunes por JPMorgan Chase, el número uno del sector.

Aunque resistía, la economía estadounidense muestra signos de ralentización, esperados desde hace tiempo y ahora visibles. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La preocupación por la solidez de los bancos medianos sigue siendo elevada, y varios de ellos continuaron bajando ligeramente en Wall Street tras la fuerte caída del día anterior. Si la evolución de los precios bajó fuertemente en marzo, la inflación subyacente (la que excluye los precios más volátiles como alimentos y energía) apenas se ralentizó y es ahora más elevada que la inflación misma.

Powell ha dicho reiteradamente en los últimos meses que llevar la inflación a la meta del 2 % será un esfuerzo largo y difícil pero necesario porque, sostuvo, la inflación a largo plazo tendría consecuencias aún más dañinas.

*Con información de AFP.