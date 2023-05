Wall Street cerró este lunes 15 de mayo en verde y con altas expectativas frente a las deudas de EE. UU.

La bolsa de Nueva York concluyó apenas en positivo este lunes, un día antes de una reunión entre el presidente Joe Biden y líderes opositores del Congreso para tratar de acordar un incremento del límite de endeudamiento de Estados Unidos y evitar un default.

El índice Dow Jones ganó 0,15 %, el tecnológico Nasdaq 0,66 % y el S&P 500 0,30 % en la campana de cierre.

Por ahora los analistas y expertos siguen de cerca la deuda pública en los Estados Unidos, puesto que la Casa Blanca aún no logra un acuerdo para elevar el techo de endeudamiento y conforme pasa el tiempo, aumenta el riesgo de caer en default y desatar una crisis económica de grandes proporciones, ya que se golpearía la confianza de un gigante económico.

El gobierno de Joe Biden volvió a advertir este fin de semana sobre las consecuencias “catastróficas”, incluida la enorme pérdida de empleos, si el país incumple los compromisos de su deuda, en la antesala de que se reanuden la semana próxima las negociaciones con los republicanos por un acuerdo.

“Si el Congreso no logra elevar el límite de la deuda en el momento del incumplimiento, entraríamos en una recesión y sería catastrófico”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en el programa de entrevistas dominical de la CNN ‘State of the Union’.

Por ahora lo que se sabe es que el mismo jefe de Estado en los Estados Unidos confirmó que se reunirá el martes con los líderes de la oposición republicana en el Congreso, incluido el titular de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en pos de evitar que el país incurra en default.

El presidente demócrata, al término de un almuerzo familiar en la ciudad de Filadelfia, respondió afirmativamente a los periodistas que le preguntaron sobre la realización de esta reunión sobre la deuda pública. Estados Unidos superó su límite de endeudamiento y el gobierno espera que el Congreso suba o levante ese tope para poder seguir honrando los compromisos asumidos por el país y evitar así una inédita moratoria.

Biden, McCarthy y otros tres líderes del Congreso habían planeado originalmente reunirse el viernes pasado, luego de una primera ronda de conversaciones sin avances el 9 de mayo. Pero la cita se pospuso, aunque las negociaciones continuaron.

“Sigo siendo optimista porque soy un optimista congénito, pero realmente creo que hay un deseo tanto de su parte como de la nuestra de llegar a un acuerdo. Pienso que seremos capaces de lograrlo”, dijo a periodistas durante un paseo en bicicleta cerca de su casa en el estado de Delaware el domingo.

La Casa Blanca también ha dicho que por el momento el presidente estadounidense aún tiene programado partir el miércoles para una gira diplomática por Asia y el Pacífico, que estuvo en duda ante la pulseada por la deuda. Pero McCarthy señaló que las dos partes aún tienen mucho que resolver.

“Creo que nuestras posiciones todavía están muy alejadas. No me parece que (la Casa Blanca y los demócratas) quieran un acuerdo”, declaró a periodistas. Los republicanos se niegan a aumentar el “techo” de la deuda mientras Biden no acepte hacer recortes significativos del gasto público. Sin un acuerdo, Estados Unidos podría encontrarse en mora desde principios de junio, recordó el viernes la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Las Bolsas europeas cerraron el lunes con escasas variaciones y tendencias dispares, en espera de señales sobre las negociaciones sobre la deuda de Estados Unidos y frenadas por la publicación de un indicador negativo en ese país.

Casi todas las plazas perdieron el impulso del inicio de la sesión y solo Londres cerró con ganancias, de 0,30 %. París y Fráncfort terminaron estables (+0,05 % y + 0,02 % respectivamente). Milán cerró en baja de 0,37 % y Madrid perdió 0,47 %.

En esa parte del mundo hay que tener claro que la Comisión Europea aumentó su proyección de crecimiento económico para la zona euro en 2023 a 1,1 % (+0,2 puntos porcentuales), a raíz de un inicio de año “mejor de lo esperado”, en un contexto de desaceleración de los precios de la energía y mejoras en las cadenas de suministros.

El ejecutivo europeo también revisó al alza su estimación de inflación para 2023 en la eurozona a 5,8 % (+0,2 puntos) y apuesta a que se mantenga en un nivel elevado tras el pico alcanzado el año pasado.

La Comisión Europea espera ahora un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de 1,1 % en 2023 y de 1,6 % en 2024 (+0,1 puntos porcentuales con respecto a la anterior estimación de mediados de febrero), en los 20 países que comparten la moneda única. La misma tendencia se observa para el conjunto de la Unión Europea (UE), cuyo crecimiento sería de 1 % (+0,2 puntos) en 2023, y 1,7 % (+0,1 puntos).

*Con información de AFP.