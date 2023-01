Wall Street terminó este lunes en rojo y a la espera de que comience la reunión de la Fed

Los resultados empresariales de esta jornada no ayudaron a levantar el ánimo entre los inversionistas.

Los índices bursátiles se hundieron el lunes (30 de enero), abrumados por las caídas en la tecnología y otras acciones de mega capitalización, ya que los inversores esperaban una semana importante de eventos, incluidas reuniones del banco central y una gran cantidad de informes de ganancias.

El sector tecnológico de peso pesado estuvo entre los que más declinaron del sector S&P 500 en el día. Las acciones de Apple Inc, Amazon.com Inc y la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, que publicarán resultados esta semana, se desplomaron.

Se espera que más de 100 empresas del S&P 500 informen resultados esta semana, que también incluye reuniones de bancos centrales en los Estados Unidos y Europa y EE. UU. datos de empleo. - Foto: B V C

Se espera que más de 100 empresas del S&P 500 informen resultados esta semana, que también incluye reuniones de bancos centrales en los Estados Unidos y Europa y EE. UU. datos de empleo. El S&P 500 perdió 52,79 puntos, o un 1,30 %, para cerrar en 4.017,77 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 227,89 puntos, o un 1,96 %, hasta los 11.393,81.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 260,99 puntos, o un 0,77 %, a 33.717,09. A pesar de las caídas del lunes, el S&P 500 estaba en camino de registrar su mayor ganancia de enero desde 2019.

En los Estados Unidos se ve por ahora al banco central subiendo la tasa de fondos de la Fed en 25 puntos básicos al final de su reunión de política de dos días el miércoles, luego de un 2022 en el que la Fed impulsó agresivamente las tasas para controlar la inflación vertiginosa.

La conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, será analizada para determinar si el ciclo de aumento de tasas puede estar llegando a su fin y para detectar señales de cómo las tasas podrían mantenerse elevadas.

Cierre BNY 30 de enero - Foto: B V C

Los inversionistas también están enfocados en los informes de ganancias, en medio de las preocupaciones de que la economía pueda estar enfrentando una recesión. Con más de 140 empresas informadas hasta el momento, se espera que las ganancias del S&P 500 hayan caído un 3 % en el cuarto trimestre en comparación con el período del año anterior, según Refinitiv IBES.

En Europa la tensión corre por cuenta del BCE

Las bolsas europeas cerraron dispares este lunes, en una semana en la que se esperan reuniones de bancos centrales, resultados empresariales e indicadores macroeconómicos.

La bolsa de París cedió un 0,21 %, Fráncfort un 0,16 %, Madrid un 0,12 % y Milán un 0,38 %, mientras que Londres ganó un 0,25 %.

En este caso la atención está centrada en el Banco Central Europeo (BCE), que se prepara para volver a subir las tasas de interés el jueves y apunta a nuevos aumentos para hacer frente a una inflación en la zona euro que sigue siendo elevada.

La bolsa de París cedió un 0,21 %, Fráncfort un 0,16 %, Madrid un 0,12 % y Milán un 0,38 %, mientras que Londres ganó un 0,25 %. - Foto: B V C

Tras años de dinero barato, la institución presidida por la francesa Christine Lagarde aplica desde mediados del año pasado una política de tasas de interés altas para enfriar la actividad económica y frenar así la escalada de precios provocada por la guerra en Ucrania.

La vuelta a una relativa calma en los mercados de la energía permitió que la inflación bajara en diciembre por segundo mes consecutivo, hasta el 9,2 %, aunque se mantuvo muy por encima del objetivo del 2 %.

Sin embargo, la inflación llamada subyacente --que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco-- volvió a subir en diciembre, hasta el 5,2 %. La subida de los precios de la energía afecta a toda la economía y este año se esperan aumentos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

¿Qué pasó con el petróleo?

Por último, los precios del petróleo bajaron el lunes por tercera sesión consecutiva, en un mercado que aún espera señales concretas de un repunte de la economía china.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo perdió 2,03 % a 84,90 dólares en Londres. En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para marzo ganó 2,23 % a 77,90 dólares en Nueva York.

La evolución de los precios está “probablemente ligada a China”, comentó Daniel Ghali, de TD Securities. “Buena parte del alza de cotizaciones” desde inicios de diciembre “estaba ligada al optimismo sobre la reapertura de China, pero los mercados físicos (de crudo) aún no mostraron señales de tensión” en momentos en que el gigante asiático termina los festejos del Año Nuevo chino, una época de alto consumo, destacó el analista.

Los precios del petróleo bajaron el lunes por tercera sesión consecutiva, en un mercado que aún espera señales concretas de un repunte de la economía china. - Foto: B V C

Mientras tanto los operadores venden y toman algunas ganancias, según Daniel Ghali. El miércoles se reunirán además los ministros de la OPEP y sus aliados en la Opep+, para evaluar la situación de la oferta.

Los analistas de Eurasia Group esperan que el cartel mantenga sus cuotas de producción sin cambios. El statu quo de la Opep+ “ya fue integrado” por los operadores, según Daniel Ghali.

*Con información de Reuters y AFP.