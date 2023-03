Wall Street terminó este viernes en rojo, ante la prudencia del mercado por la turbulencia para el sector bancario

La bolsa de valores de Nueva York terminó a la baja este viernes luego de una semana turbulenta para el sector bancario, con un mercado que prefirió la prudencia antes del fin de semana.

El Dow Jones perdió 1,19 %, el índice tecnológico Nasdaq 0,74 % y el S&P 500 1,10 %.

Para Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, la jornada estuvo signada por una fuerte aversión al riesgo. “No sabemos lo que podría pasar durante el fin de semana” en el sector bancario”, dijo.

La primera víctima de este clima fue el banco regional First Republic, considerado como el siguiente eslabón débil de la crisis bancaria, cayó 33% luego de recuperar 10% el jueves.

En una semana, First Republic perdió 80% de su capitalización bursátil. - Foto: Getty Images

El anuncio, el mismo jueves, de una inyección de 30.000 millones de dólares en el banco en forma de depósitos por parte de 11 grandes entidades del sector, sirvió para sostener por poco tiempo la cotización de la empresa en bolsa.

En una semana, First Republic perdió 80% de su capitalización bursátil.

Aunque se llevó la peor parte el viernes, FRC (su símbolo en bolsa), arrastró a otros bancos regionales como PacWest (-18,95%), también californiano, Western Alliance (-15,47%), con sede en Phoenix (Arizona), o el texano Comerica (-8,44%).

Los gigantes del sector también sufrieron con caídas para Goldman Sachs (-3,67%) y JPMorgan Chase (-3,78), cuyo descenso arrastró al Dow Jones. - Foto: AFP

Los gigantes del sector también sufrieron con caídas para Goldman Sachs (-3,67%) y JPMorgan Chase (-3,78), cuyo descenso arrastró al Dow Jones.

“La volatilidad de esta semana fue realmente importante”, destacó Christopher Low, de FHN Financial. “Y cuando hay tanta volatilidad, eso lleva a los algoritmos a vender. Por lo tanto, no es raro que veamos a la gente retirar algo de dinero de la mesa antes del fin de semana”, añadió.

Contrariamente a cualquier expectativa, el bitcoin logró subir, 7,34%, aunque es considerado un activo de riesgo.

Al Nasdaq le fue un poco mejor que al Dow Jones, porque algunas gigantes tecnológicas con grandes capitalizaciones, como Alphabet (+1,38%) y Microsoft (+1,17%), volvieron a subir, sostenidas por el anuncio de ambos grupos de que integrarán la inteligencia artificial a sus productos.

Este jueves, once bancos de Estados Unidos, entre los que están Bank of America, Citigroup y JP Morgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto.

“Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en los bancos de todos los tamaños”, indicó el grupo, tras la quiebra de tres bancos en menos de una semana.

En ese sentido, surgen dudas respecto a lo que esta decisión significa, por lo que de acuerdo con Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina aseguró: “Diría que el sistema financiero de todo el mundo está construido sobre la base de la confianza. Cuando eso se pierde, se generan situaciones como las que vimos recientemente en las que si todos los que tienen su plata en un banco deciden sacarla al tiempo (una “corrida” bancaria) no hay banco que sobreviva”.

Y agregó: “El hecho de que los mayores bancos de EE. UU. estén consignando cantidades importantes en un banco regional como First Republic, es un voto de confianza en esa institución y manda un mensaje de que el sistema financiero está lo suficientemente regulado como para garantizar que esos depósitos no se van a perder”.