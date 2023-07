Abren vacantes en siete superintendencias de Colombia: así se puede postular a los empleos

La tasa de desempleo actual, que presentó una baja mínima frente a la registrada en abril, preocupa a muchos profesionales, que están en busca de un trabajo que les permita crecer.

Por ello, cada vez son más las entidades estatales que lanzan ofertas laborales para distintas áreas. La más reciente fue la Comisión Nacional del Servicio Civil, que anunció múltiples vacantes.

La entidad, que es la encargada de hacer la vigilancia del sistema de carrera administrativa de los servidores públicos, aseguró que hay más de 4000 puestos de trabajo. Estas son las ofertas.

Gran disponibilidad laboral: compañías brindan más de 1500 oportunidades de empleo en feria laboral en Bogotá.

Nuevas vacantes en la Comisión Nacional del Servicio Civil

Esa entidad anunció la apertura de 4.287 vacantes de carrera administrativa, que permitirá acceder a 7 Superintendencias en 31 departamentos del país.

Las Superintendencias disponibles en las vacantes serán:

Superintendencia de Notariado y Registro: 1.540 plazas.

Superintendencia Nacional de Salud: 1.035 plazas.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: 822 plazas.

Superintendencia de Industria y Comercio: 492 plazas.

Superintendencia de Transporte : 208 plazas.

Superintendencia de la Economía Solidaria: 102 plazas.

Superintendencia del Subsidio Familiar: 88 plazas.

El proceso de selección, según la entidad, ha sido definido por varios meses para dar más posibilidades de ascenso e ingreso a los mejores servidores públicos.

Las fechas para aplicar a las vacantes estarán divididas en dos periodos. El primero es en la modalidad de ascenso, que será para los empleados que tengan una carrera administrativa en alguna de las superintendencias que hacen parte del proceso de selección. Para ellos la fecha será entre el 1 al 15 de agosto.

Para la modalidad abierta, que está dirigida a todos los colombianos mayores de 18 años, las fechas son entre el 23 de agosto y el 12 de septiembre. Para inscribirse debe ingresar a este link.

Tome nota: las cinco cosas que no se deben decir en una entrevista de trabajo

Encontrar un empleo puede tardar -en promedio- seis meses, según un análisis de expertos, razón por la cual recomiendan en primer lugar no desesperarse y crear una agenda en la que se especifiquen los lugares a los cuales se van a presentar, las fechas en las que se radican las hojas de vida y el posible estado de cada convocatoria.

Ahora bien, en caso de que alguna de las postulaciones avance y se llegue a una posible entrevista de trabajo, se habrá cumplido apenas la mitad de todo el proceso. Después de esto viene otro factor clave: la entrevista de trabajo.

La buena presentación, tener una correcta expresión a la hora de hablar y conocer a fondo la empresa a la que se aspira son algunos factores a tener en cuenta. Generar una buena impresión es fundamental para ganar terreno en la búsqueda de alcanzar esta meta. No obstante, siempre será intimidante tener al frente a alguien que indague sobre la vida personal.

En ese sentido, el portal HubSpot reveló las cinco cosas que no se deben decir en una entrevista de trabajo:

¿A qué se dedica la empresa?: Es de suma importancia investigar antes acerca del puesto de trabajo, de la historia, valores y objetivos de la compañía. Si se hace esta pregunta, puede denotar desinterés.

Mi último trabajo fue horrible: Esta es una señal de poco profesionalismo, sin importar que tan mala ha sido la experiencia en el anterior trabajo, y el reclutador podría creer que el postulante es conflictivo o que no tiene mucho interés de comprometerse con la compañía.

Amplia oferta laboral: compañías presentan más de 1500 oportunidades de empleo en feria de empleo en Bogotá.

Me siento muy nervioso: No se trata de fingir durante la entrevista, pero sí estar calmado. Si alguien no puede lidiar con un poco de presión y no tiene confianza en su desempeño, hará perder el interés de la empresa.

Estoy dispuesto a tomar cualquier reto: La buena disposición es una señal que admiran los reclutadores, pero todo en su justa medida, pues “cualquier empleo”, lo que, por automático, muestra poco compromiso con el perfil del puesto o con los verdaderos intereses de la empresa.

Lo dice en mi currículum: Aunque toda la información sobre la experiencia laboral y académica está en el currículum, aun así habrá aspectos en los que se debe profundizar de manera verbal.