Arranca la Milagro Week en Nueva York: con más de 290 citas de negocios, Colombia presentará sus proyectos de inversión

Este lunes arranca la primera edición de Milagro Week, una rueda de negocios en Nueva York que se extenderá hasta el 19 de noviembre y buscará atraer entre US$20.000 y US$41.900 millones en inversiones para el próximo cuatrenio.

José Manuel Restrepo lidera la delegación colombiana con rumbo a la Milagro Week: “Tenemos el primer gran anuncio”

Liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, con la coordinación del Ministerio de Comercio en cabeza de Mauricio Gómez Amín y ProColombia, esta iniciativa se enmarca en la estrategia ‘Misión Crecer’ del nuevo gobierno.

Asistirán cerca de 500 inversionistas internacionales, quienes fueron seleccionados tras un interés inicial de más de 1.000 actores a nivel global.

De acuerdo con la información divulgada por Restrepo, hay confirmadas 298 citas de negocios y se proyecta superar las 300 reuniones bilaterales entre líderes de proyectos e inversionistas.

Asimismo, al menos 43 inversionistas internacionales enviaron solicitudes formales directas para reunirse con los responsables de los proyectos ‘bancables’.

Para cerrar estos negocios, también se habilitarán cuatro mesas especiales enfocadas en resolver las dudas de los inversionistas respecto a las barreras operativas y de seguridad jurídica en Colombia, abordando temas de licenciamiento ambiental, consultas previas y minerales críticos.

Entre los bancos de inversión y aliados internacionales están JP Morgan, que acompañará los proyectos de infraestructura y transporte; Citi, que se enfocará en energía, petróleo, gas y minería; Atlantic Council, que asesorará las iniciativas de tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que respaldará los sectores de agroindustria, turismo y farmacéutico.

Estos son los proyectos que llegan a Nueva York

La convocatoria abierta nacional para participar en esta rueda de negocios recibió 250 proyectos, de los cuales entre 133 y 135 se publicaron como iniciativas ‘bancables’ y 97 de ellos recibieron solicitudes directas de citas de negocios.

Dos de cada tres proyectos (el 66 %) son de iniciativa privada; es decir, no requieren inversión o recursos del sector público para llevarse a cabo.

El proyecto más grande es un centro de datos de hiperescala en la Zona Franca de Bogotá, con una inversión estimada de US$9.250 millones, acompañado por un campus de centros de datos valorado en US$9.000 millones.

A Nueva York también llegará el proyecto del corredor vial Villeta-Guaduas-El Korán, con una inversión estimada de US$1.190 millones; los parques eólicos Aura I y Aura II, presupuestados en US$1.100 millones; y el proyecto de bioenergía de la Orinoquía, con un requerimiento de capital por US$550 millones.

Otros proyectos de infraestructura que se presentarán en la ‘Milagro Week’ son la modernización y ampliación del Aeropuerto El Dorado (EDMAX), por $12,69 billones; la intervención de los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón (Cali), Benito Salas (Neiva) y de Buenaventura, por $4,27 billones; la construcción del Nuevo Aeropuerto de Cartagena-Bayunca, con una inversión CAPEX de $3,65 billones y OPEX de $2,481 billones; la modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla, estimada en $3,1 billones; y un proyecto clave en el corredor vial Boquerón-El Tablón.