SEMANA: ¿La situación actual de las finanzas públicas es más grave que en crisis anteriores? ¿Se justifica una reforma de esta magnitud?

ALBERTO CARRASQUILLA: Sí. Estoy convencido de que, si no hacemos el ajuste, nos puede pasar lo que nos pasó a finales del siglo pasado, cuando simplemente nos dejaron de prestar plata y nos tocó hacer el ajuste a las malas. En ese episodio ni siquiera se ajustaron tanto las cuentas fiscales como sí lo tuvo que hacer el sector privado. Tuvimos una recesión gigantesca para que las cuentas cuadraran. Esta vez el Gobierno propone hacer un ajuste ordenado en cabeza del sector público fundamentalmente, protegiendo la actividad privada y el empleo.

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SEMANA: ¿Comparte la alerta del vicepresidente de que podríamos caer en default en 2027 de no tomar medidas?

A.C.: Estoy casi seguro de que estamos ad portas de que nos recorten la financiación. Lo digo, entre otras razones, porque las tasas de interés que nos cobran en los mercados internacionales son ahora más altas que las de otros países de la región, frente a los cuales tradicionalmente teníamos mejores condiciones. Eso ya es síntoma de que la gente un día se va a cansar de financiarnos y nos imponen un ajuste rápido, por el que ya han pasado muchos otros países.

SEMANA: ¿Considera suficiente la propuesta del Gobierno de recortar el gasto y aumentar los ingresos para arreglar ese problema fiscal?

A.C.: Lo veo como una obra de teatro en cuatro actos. En el primero, el Gobierno advierte que heredó un presupuesto desfinanciado y presenta uno nuevo, junto con la necesidad de asegurar recursos para 2027 y los años siguientes. En el segundo, propone una reforma de seis pilares que permitiría un ajuste gradual de entre 4 y 5 puntos del PIB, que considero necesario. En el tercero, los mercados reciben una señal de compromiso con el orden fiscal y la estabilización de la deuda hacia 2030. Por eso, la aprobación de la reforma, incluso con modificaciones, contribuiría a recuperar la confianza. Finalmente, en el cuarto acto, esa mayor credibilidad permitiría reducir las tasas de interés, reactivar la inversión y acelerar el crecimiento.

El Ejecutivo sostiene que el ajuste no recaerá sobre los ciudadanos. Foto: Getty Images - SEMANA - Composición SEMANA

SEMANA: ¿Es viable recortar los contratos de prestación de servicios y otros gastos estatales sin afectar la eficiencia de los servicios públicos?

A.C.: No he hecho las cuentas, pero, según el Gobierno, los contratos de prestación de servicios crecieron cerca del 70 por ciento en los últimos años. Creo que ese gasto podría reducirse a la mitad sin afectar la calidad de los servicios, pues su aumento no se tradujo en una mayor eficiencia estatal. Sería una buena señal. Además, el Gobierno propone recortar gradualmente el gasto público en un 20 por ciento y solicitar facultades extraordinarias para reorganizar el Estado en seis meses, incluso mediante fusiones de ministerios y entidades.

SEMANA: ¿Debería el Gobierno eliminar el subsidio al diésel, pese a su costo político?

A.C.: Es un problema político enorme que no vi abordado en la exposición de motivos. El subsidio al diésel supera los 14 billones de pesos anuales y creo que debe ajustarse. El Gobierno puede hacerlo por decreto, sin pasar por el Congreso, como lo hace cada mes con los decretos de precios de los combustibles. Debe acabar el subsidio al diésel como lo hizo el anterior con la gasolina. Sin embargo, la ministra de Minas planteó aumentar el precio y el presidente la desautorizó. Es una mala señal que ojalá se corrija.

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SEMANA: Asumo que comparte la idea de unificar las tarifas del IVA. ¿Qué efectos cree que tendría esa medida sobre consumo e inflación?

A.C.: Si sube el IVA, probablemente se ajusten algunos precios por una sola vez, pero eso no genera inflación. Al contrario, lo que sí puede ser inflacionario es tener un déficit que debamos financiar monetariamente a través de diferentes mecanismos. Entonces, sí, se pueden ajustar los precios una vez, pero al mes dos o al mes tres ya se estabiliza y la inflación recupera su senda estructural.

SEMANA: ¿Y no se golpea el consumo de los hogares?

A.C.: No tengo estimativos, pero me imagino que en algo debe impactar; sin embargo, si la tarifa es uniforme, puede ajustar el consumo de los hogares, que hoy está bastante disparado. Así que un pequeño ajuste simplemente lo devuelve a sus tendencias de más mediano plazo.

SEMANA: ¿Podría el programa EfectIVA compensar el alza de precios y proteger el consumo de los hogares?

A.C.: Sí, las cuentas las tengo muy claras porque nosotros hicimos una propuesta parecida y más o menos da que la diferencia es como de siete a uno: se recaudan 7 pesos por cada peso que se devuelve. Puede que en estos años ese número haya cambiado, pero en el neto deja un recaudo muy importante.

SEMANA: ¿Comparte la idea de quienes consideran que la clase media sería la más afectada por la reforma?

A.C.: No tengo duda de que hay un efecto, porque si nos toca pagar impuestos, debemos hacerlo todos, salvo a la población más pobre y más vulnerable. Todos tenemos que poner, o si no, se nos hunde el barco. Claro, hay que poner progresivamente.

El sector de juegos de suerte y azar, agremiado en Fecoljuegos, no se niega a tributar, pero exige que no se comprometa la continuidad de las empresas legales. Foto: Getty Images - Fecoljuegos - Composición SEMANA

SEMANA: ¿Pero no siente que se carga más a la clase media?

A.C.: Si la clase media hoy paga 1 por ciento, va a terminar pagando 5 o 10 por ciento más; sin duda se le va a subir la carga, pero eso no es necesariamente malo. Hay una contrapartida: se afecta el bolsillo, pero se estabilizan las finanzas públicas. Mucho peor le iría a la clase media si no hacemos nada y enfrentamos una crisis como la de finales del siglo pasado.

SEMANA: La reforma baja el impuesto de renta a las empresas, pero también elimina algunas exoneraciones de aportes a salud, al Sena y al ICBF. ¿Ese alivio tributario compensaría los mayores costos laborales?

A.C.: La reducción del impuesto de renta empresarial me parece tímida. Bajar la tarifa del 35 al 33 por ciento y luego al 31 por ciento en 2028 sigue dejándola alta frente a otros países. Deberían eliminarse exenciones y reducirla más para estimular la inversión y el crecimiento. Es un error justificar esa carga con el argumento de que las empresas son ricas. Las hay grandes y pequeñas, rentables o no. Además, no está claro quién termina pagando el impuesto de renta empresarial. Una tarifa elevada puede trasladarse a menores salarios, mayores precios o cambios en los pagos a proveedores. Según el sector, el costo lo asumen trabajadores, consumidores, propietarios o proveedores.

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SEMANA: ¿A cuánto debería bajar entonces la tarifa de renta empresarial?

A.C.: Dados los países con los que competimos y la inversión que necesitamos, serían tarifas del 25 por ciento.

SEMANA: ¿Cree que eliminar las exoneraciones de aportes a salud y parafiscales para trabajadores que ganan hasta diez salarios mínimos podría afectar la formalización laboral?

A.C.: Sí, pero hay que hacer una precisión. La ley de 2012 que exoneró a las empresas de los aportes a salud y parafiscales por trabajadores que ganaban hasta diez salarios mínimos creó también el CREE, un impuesto destinado a sustituir esos recursos para el Sena y el ICBF. Ahora, el Gobierno propone eliminar parte de esas exoneraciones sin reducir suficientemente el impuesto de renta empresarial. Eso refuerza los argumentos para bajar más su tarifa. Aunque inicialmente dudé de los efectos de aquella reforma, los estudios posteriores sugieren que contribuyó, aunque de manera limitada, a reducir la informalidad laboral. Me preocupa que se pierdan esos avances, porque la informalidad sigue siendo el principal problema del mercado laboral colombiano.

SEMANA: Tras las protestas de 2021 que frenaron su reforma tributaria, ¿cree que hoy ya están dadas las condiciones para discutir la ampliación de las bases del IVA y de renta?

A.C.: No tengo muy buen termómetro para medir el estado de la opinión, pero pensaría que, después de todo el despelote que se armó, el país ha tenido un aprendizaje que debería permitir reunir a los distintos sectores políticos para dar una discusión franca y abierta. Entiendo que eso es precisamente lo que está proponiendo el Gobierno.

SEMANA: A partir de su experiencia, ¿qué errores de diseño o de manejo político cree que debería evitar el Gobierno para no volver a encender las protestas?

A.C.: La principal lección es que estábamos en medio de un proceso político. Creo que cualquier reforma habría provocado la misma reacción. El país estaba saliendo de pandemia, enfrentaba graves problemas fiscales y necesitaba un ajuste, pero el momento político era delicado. Había que propinarle una derrota al Gobierno y así ocurrió. Curiosamente, después se aprobó una tributaria que resultó peor en términos de redistribución del ingreso, como demostraron varios estudios posteriores.

SEMANA: Con la reforma, ¿quién va a pagar la factura del rescate económico, los hogares, las empresas o el Estado?

A.C.: Será una combinación. Muchas personas que hoy trabajan para el Estado podrían perder sus empleos por la reducción de la nómina y de los contratos. Las empresas tendrán que asumir aportes que actualmente no pagan, aunque se les reduzca ligeramente el impuesto de renta. Y los hogares serían los que más contribuirían, a través de los impuestos, a arreglar el problema de las finanzas públicas.

El vicepresidente, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el viceministro general de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo Caro, en la radicación de la Ley de Rescate Económico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué tan viable ve la aprobación de la reforma?

A.C.: La probabilidad de que la aprueben tal como está es muy cercana a cero. Creo que la parte de impuestos va a ser la más difícil, mientras que el primer pilar de gasto está ya descontado; le van a dar las facultades al Gobierno y este las va a usar bien. El Congreso es más sensible al tema tributario y la legislatura se acaba a mediados del mes entrante, es decir, queda muy poco tiempo y esas urgencias legislativas generalmente terminan más por el lado de recortar cosas que de arreglarlas.