Colombia enfrenta el riesgo de una combinación peligrosa: bajo crecimiento y alta inflación

El próximo lunes 9 de noviembre, el Dane publicará el dato de inflación de octubre. La expectativa aumenta porque ya, acercándose el fin de año, el país espera con atención esta cifra, fundamental para la fijación de precios de 2027 y determinar el salario mínimo del año entrante.

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Se espera que en octubre el costo de vida haya mantenido una tendencia al alza. Bancolombia anticipa que la inflación del décimo mes del año sería de 0,25 por ciento, por lo que la variación anual se aceleraría en 7 puntos básicos hasta 6,36 por ciento. De materializarse ese resultado, la inflación anual completaría tres meses consecutivos al alza y alcanzaría el nivel más alto desde julio de 2024. “Nuestra estimación se ubica solo 2 puntos básicos por debajo del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República en la Encuesta mensual de expectativas económicas y contempla un aumento anual en el rubro de alimentos. Así, las expectativas de inflación de los analistas se incrementaron en 6 puntos básicos y se sitúan, en promedio, en 6,83 por ciento para el cierre de 2026”.

Con el dato de octubre, la inflación anual completaría tres meses consecutivos al alza. Foto: Kale Galaxy - stock.adobe.com

En Anif esperan una inflación cercana al 6,3 por ciento anual para octubre, y para final de año anticipan un incremento adicional a 6,6 por ciento. Por su parte, BTG Pactual calcula un aumento de 0,38 por ciento mensual en octubre, dejando la inflación alrededor de un 6,34 por ciento anual, y prevé que, al cierre del año, la inflación llegue al 6,9 por ciento.

El fenómeno de El Niño podría tener impacto sobre los precios de energía, gas y alimentos Foto: Kristina Blokhin - stock.adobe.c

El país ya va a completar siete años sin cumplir la meta de inflación del Banco de la República, que la sitúa en el 3 por ciento, e incluso por fuera del rango meta, que se ubica entre el 2 y el 4 por ciento. Y persisten las presiones, como el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en precios de energía, gas y alimentos, pero también aparecen otras, como los posibles efectos de la ley de rescate económico y de un desbordado aumento del salario mínimo.

¿Cuáles son las presiones que subsisten sobre la inflación? Según José Ignacio López, presidente de Anif, durante todo el año se ha visto una persistencia muy alta del ecosistema de servicios. “Claramente, el incremento del salario mínimo ha generado una presión sobre las actividades que son intensivas en mano de obra, como las de servicios, desde comidas fuera del hogar hasta medicina y turismo”.

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Pero no es el único elemento que perdura. Hay otro que llama “semiestructural”: la presión sobre los arriendos. “El déficit habitacional en Colombia nos está pasando una cuenta de cobro en el sentido de que los colombianos están pagando más por sus arriendos, hay menos oferta de vivienda y eso genera una presión importante porque es el rubro más determinante en la canasta familiar”. Más recientemente, destaca los energéticos por la falta de oferta y agrega que ha reaparecido una inflación de alimentos, que está reflejando el factor de condiciones meteorológicas complejas asociadas al fenómeno de El Niño, que, a su juicio, van a mantenerse hacia el primero o segundo trimestre del año entrante.

Para Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual, en el dato de octubre pueden aparecer un par de “sorpresas”. Por un lado, los precios de los alimentos en las centrales mayoristas han comenzado a caer tras un periodo de fuertes aumentos. Por otro lado, el analista señala que también se han registrado reducciones en las tarifas de algunos servicios públicos, especialmente en las facturas del gas en el occidente del país. “Por eso nuestros cálculos están por debajo de la expectativa del mercado. Pero, en términos generales, el resto de factores, las fuerzas que veníamos viendo de servicios, se han seguido manteniendo y van a seguir haciendo que la inflación siga subiendo”, dice.

Persisten las presiones inflacionarias, como el impacto del fenómeno de El Niño en precios de energía, gas y alimentos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Hay dos hechos cruciales que enmarcan la importancia de la inflación en esta discusión: la negociación del salario mínimo y los efectos que pueda causar en los precios la ley de rescate económico.

“Con respecto al salario mínimo, es la primera vez que en BTG Pactual estamos trabajando en un rango”, dice Jalil, y, ante la posibilidad de que no se dé una solución consensuada, entonces será una decisión del Gobierno. Explica que la cota inferior sería la propuesta técnica: suponiendo una inflación entre el 6,5 y el 7 por ciento, sería esa cifra más productividad, lo que llevaría el cálculo a cerca del 8 por ciento. Y una cota superior que se ubicaría entre el 10 y el 11 por ciento.

Según Anif, el déficit habitacional les está pasando factura a los colombianos, que pagan cada vez más por arriendo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La discusión del salario mínimo este año revivirá una polémica jurídica que, de hecho, ya está en el Consejo de Estado. Como se recordará, el Gobierno Petro sustentó el incremento de este año del 23 por ciento en lo que llamó el salario mínimo vital. Sin embargo, para Fenalco, en un reciente pronunciamiento ante ese alto tribunal que estudia la demanda al decreto, el Gobierno anterior sustituyó los criterios establecidos en la ley por una estimación denominada “salario vital”, sin carácter vinculante. “El Gobierno anterior no podía apartarse de los criterios establecidos por el legislador. La fijación del salario mínimo está sujeta a reglas que deben cumplirse. Su desconocimiento constituye una razón suficiente para que el Consejo de Estado anule el decreto”, afirmó recientemente Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Según este gremio, el decreto desconoció los parámetros obligatorios previstos en la Ley 278 de 1996 y en el Código Sustantivo del Trabajo, entre ellos la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas.

López considera que las decisiones sobre el incremento del salario mínimo son relevantes no solo por las presiones inflacionarias que producen, como se ha visto este año con los servicios, “sino porque pueden generar un efecto de elevar demasiado la vara de la formalidad, haciendo que muchos colombianos queden rezagados y no puedan ser partícipes de la formalización de la economía”.

Si se aprueba el proyecto de rescate económico, presentado por el Gobierno, se estima que podría generar un efecto inflacionario por el incremento del IVA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otra presión que tendría la inflación se daría si pasa la ley de rescate fiscal que presentó el Gobierno ante el Congreso, en especial si se llegaran a aprobar las modificaciones al IVA, al pasar algunos bienes de la tarifa intermedia de 5 por ciento a la general del 19 por ciento. Como afirma Jalil, se ha estimado en unos 60 puntos básicos en 2027 y cerca de 1,3 por ciento en 2028.

“Esos son efectos de una sola vez, pero obviamente ocurriría en 2028 si se aprueba tal como está y podría haber incluso algunos efectos en 2027”, explica López. Afirma que también se suma lo que podría ocurrir con mayores costos laborales asociados a menores descuentos de la nómina. Sin embargo, tiene mitigantes como los incentivos a mayor inversión.

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“En el corto plazo probablemente la ley viene con un componente inflacionario y en el mediano y largo plazo podría, al contrario, generar un alivio en los precios”, señala López.

Finalmente, una de las mayores preocupaciones es la combinación de una economía que mostró señales de desaceleración en julio y agosto, con un menor dinamismo del consumo de los hogares, un ajuste fiscal que reducirá el impulso del gasto público y una inflación que no cede. Ahí podría darse un escenario de estanflación: bajo crecimiento y una inflación en aumento. Para Jalil, es una posibilidad, en especial al arranque del año entrante, en medio del fenómeno de El Niño y un inicio flojo en materia de crecimiento. “No sería un episodio de todo 2027, pero puede ser el término que se utilice en el primer semestre del año”, concluye.