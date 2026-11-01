“Colombia recibió una bomba de tiempo fiscal”: Gobierno justifica Ley de Rescate Económico y revela cifras del déficit

A través de la cuenta oficial de X de Presidencia, el Gobierno defendió su propuesta de Ley de Rescate Económico bajo la premisa de que la administración del presidente Abelardo De La Espriella heredó una “bomba de tiempo fiscal”.

“Sin reforma, Colombia entrará en default en 2027”: la advertencia del vicepresidente y del ministro de Hacienda

Asimismo, el Ejecutivo sostuvo que el ajuste fiscal requerido dentro de la propuesta no recaerá sobre los ciudadanos y que 70% del costo lo asumirá el Estado mediante una reducción en la burocracia y una política de austeridad.

¿Por qué se habla de una ‘bomba de tiempo fiscal’?

El Gobierno Nacional, de acuerdo a sus estimaciones, señaló que el déficit fiscal actual podría escalar a $144 billones al cierre del año. Esta cifra no es muy lejana a las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el cual calcula que el déficit total estimado para 2026 se situará en 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Ejecutivo también encendió las alarmas por el crecimiento desenfrenado del endeudamiento público entre 2022 y 2026: según sus registros, este habría crecido en más de 50% en el último cuatrenio, pasando de $800 billones a casi $1.200 billones.

Hoy, uno de cada tres pesos que se recaudan en el país se destina exclusivamente al pago de intereses de la deuda pública.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, uno de los funcionarios de Ejecutivo que radicó la propuesta de Ley ante el Congreso el pasado jueves 28 de octubre, ha alertado que esta crisis de insostenibilidad fiscal amenaza con ‘detonar’ en marzo de 2027 si no se aplican medidas antes de que finalice esta legislatura.

El Gobierno estructuró la iniciativa alrededor de dos grandes frentes: el ajuste propio del aparato estatal y una reconfiguración tributaria de corte social. Foto: Adobe Stock

Las medidas clave de la Ley de Rescate Económico

El Gobierno estructuró la iniciativa alrededor de dos grandes frentes: el ajuste propio del aparato estatal y una reconfiguración tributaria de corte social.

Por el lado del gasto público, las medidas contemplan recortar en 50 % los contratos por órdenes de prestación de servicios (OPS) y no renovar los vigentes, congelar las compras estatales para que no crezcan por encima de la inflación, vender activos improductivos en manos de ministerios y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para amortizar deuda pública, y someter a estricta revisión más de 50 fondos especiales y 260 partidas de transferencias dispersas.

En el frente impositivo, que aportará el 30 % restante del ajuste, el pilar central es el mecanismo EfectIVA. Este esquema busca devolver el 100 % del IVA a 19 millones de personas en vulnerabilidad (alrededor de $220.000 mensuales por hogar) y hasta el 50% a otros 16,5 millones a partir del primero de enero de 2028 mediante plataformas financieras y giros postales, mientras se eliminan tarifas preferenciales del 5 % y exclusiones para llevarlas al 19% general en productos como pastas o café, y en la medicina prepagada.

Asimismo, el proyecto plantea reducir el impuesto de renta del 35 % a cerca del 31 % para más del 90 % del tejido empresarial (micro, pequeños negocios e independientes), fijar el inicio del impuesto de renta de personas naturales en ingresos superiores a $5 millones mensuales y establecer aportes escalonados a salud que van desde el 4 % hasta dos salarios mínimos y suben gradualmente hasta un tope del 8 % en los rangos salariales más altos.

La propuesta apunta a cubrir de manera inmediata un déficit total de financiamiento calculado entre $80 y $90 billones de pesos.