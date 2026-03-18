La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el futuro energético del país, al advertir riesgos de racionamiento y aumento de precios derivados de fallas estructurales en el almacenamiento, abastecimiento y planeación del sector.

Según el informe Abastecimiento con calidad y almacenamiento energético en Colombia 2020-2030, persisten cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos estratégicos y debilidades institucionales que comprometen la seguridad energética.

El organismo de control señaló que la coyuntura internacional, marcada por conflictos como el de Rusia y Ucrania, así como tensiones en Medio Oriente, ha incrementado la volatilidad de los mercados energéticos, lo que hace más urgente fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de importaciones.

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En el caso del gas natural, la situación es crítica: en 2024, solo el 67 % del gas extraído fue comercializado, lo que obligó al país a importar gas natural licuado por primera vez.

Además, las reservas han disminuido, reduciendo el horizonte de autosuficiencia a 5,9 años para gas y 7,2 años para petróleo.

El informe también alerta sobre la creciente dependencia de combustibles importados, especialmente gasolina, de la cual el 40 % ya proviene del exterior.

A esto se suman limitaciones en almacenamiento y logística que afectan el suministro en zonas rurales.

Las reservas de petróleo y gas están a la baja. Foto: AFP / El País

En el sector eléctrico, aunque ha habido avances en cobertura, más de 1,3 millones de hogares aún carecen de servicio y persisten brechas en calidad. La Contraloría advierte que la falta de inversiones efectivas y la baja ejecución de recursos agravan la situación.

El organismo también hizo un llamado urgente al Gobierno para adoptar medidas estructurales que garanticen el abastecimiento, estabilicen tarifas y fortalezcan la resiliencia del sistema energético, evitando así un escenario de crisis que impactaría directamente a los usuarios.

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Desde el 8 de octubre de 2025, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha alertado al Ministerio de Minas y Energía sobre la disminución de la oferta nacional de energéticos, los retrasos en proyectos estratégicos y las debilidades institucionales que afectan la materialización de las inversiones requeridas.

De hecho, desde la Contraloría han explicado que la no adjudicación de proyectos de regasificación, particularmente en el Pacífico, así como la ausencia de redundancias en el sistema de transporte, incrementan el riesgo de desatención de la demanda desde 2026. Esto afecta especialmente a las regiones del interior del país.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

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En el organismo de control insisten en que la planeación energética nacional no ha logrado sincronizar metas de expansión de cobertura con garantías de abastecimiento, lo que puede generar riesgos de racionamiento energético, aumento de precios e inequidad.

“El país requiere de manera urgente avanzar en la reactivación y la flexibilización exploratoria en contratos vigentes, desarrollo de infraestructura de importación y regasificación en la Costa Pacífica y La Guajira, y en la implementación de almacenamientos estratégicos de combustibles para atender variaciones de demanda y contingencias operativas”, sostiene un comunicado de la entidad.